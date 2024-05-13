На окупованій Луганщині потужний 'приліт': детонує склад боєприпасів ворога

У окупованому Сорокино почалась сильна пожежа після прильоту по складу боєприпасів окупантів.

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В окупованому Сорокино прилетіло по складу боэприпасів ворога / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У понеділок, 13 травня, в окупованому місті Сорокино Луганської області стався потужний вибух. За попередньою інформацією, влучили по складу боєприпасів окупантів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У мережі також поширюються відео перших хвилин після "прильоту". На відео видно великий стовп диму, який піднімається в небо. Також чути звуки, що нагадують детонацію боєприпасів.

Український журналіст Денис Казанський повідомив, що в окупованому Краснодоні ракетним ударом вражежений великий склад боєкомплекту росіян. Він зауважив, що це глибокий тил, до лінії фронту близко 130 кілометрів.

відео дня

"Почалася сильна пожежа, чути вторинні детонації боєприпасів. Місцеві повідомляють, що в'їзд у місто перекрито", - розповів він.

Вибухи у російських окупантів - новини по темі

Як повідомляв Главред, 2 травня, в тимчасово окупованих Бердянську та Маріуполі пролунали вибухи, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що вибух стався в районі "Дормаш", де розташовувались російські окупанти.

Також 10 травня в тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області сталися вибухи, які спричинили пожежу. За словами гауляйтера окупованої частини Луганщини Леоніда Пасічника, прилетіло по нафтобазі.

Нагадаємо, 22 квітня у Лівобережному районі Маріуполя прилетіло по розташуванню окупантів. Пожежу від "бавовни" загасили лише опівночі, а потім вантажівками вивозили поранених у бік Новоазовська.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

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