У окупантів РФ у Мелітопольському районі прогримів вибух: опубліковані кадри

Зафіксовано приліт до захоплених окупантами країни-агресора Російської Федерації ангарів в селі Зарічне Мелітопольського району Запорізької області.

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У Мелітопольському районі був удар по військових ангарах окупантів / соцмережі

В окупованому Росією селі Зарічне Мелітопольського району Запорізької області прогриміли вибухи. Удар припав на ангари, які російські загарбники перетворили на свою військову базу.

Як повідомляє місцеве видання РІА Мелітополь, вибухи було чутно о 18:00.

Після цього стало відомо, що, згідно з попередньою інформацією, щось сталося в захоплених російськими окупантами ангарах в селі Заріччя.

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"Окупанти Мелітопольщини гучно завершують тиждень. Мелітопольці на півночі міста повідомляють про звук потужного вибуху. За попередньою інформацією щось сталося в ангарі села Зарічне, перетвореному на ворожу базу. Уточнюємо деталі", - підкреслив у своєму Telegram-каналі мер Мелітополя Іван Федоров.

Дивіться відео наслідків вибуху у окупантів РФ під Мелітополем:

Вибух у селі Зарічне / Скріншот Главред

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше сказав, що сили оборони України дуже серйозно працюють над контрнаступальною операцією, спрямованою на звільнення своїх територій. На думку Данілова, для подальшого просування ЗСУ потрібно більше зброї.

Командувач Сухопутними війська Олександр Сирський заявив, що ЗСУ на Бахмутському напрямку вдалося повернути частину територій, які раніше були захоплені російськими військами. Сили оборони знищують ворожу військову техніку.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що армія України та інші підрозділи фактично взяли в пастку окупантів РФ у Бахмуті. Триває рух на південному фланзі Бахмутського напрямку.

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