Мінімальні просування окупантів досягаються ціною величезних втрат, каже Сергій Братчук.

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Російські військові намагаються атакувати на сході / міноборони РФ, Полтавська ОВА

Траса Т-0504 Покровськ-Костянтинівка, якою відбувається постачання угруповання ЗСУ, є метою російських окупаційних військ під час літньої кампанії, заявив речник Української добровольчої армії (УДА) "Юг" Сергій Братчук.

"Це головна мета, яку він переслідує в цій літній кампанії, і розраховує досягти до кінця серпня нинішнього року...", - наголосив він в ефірі телеканала Freedom.

При цьому він вважає, що ворог також хоче вийти на лівобережжя річки Вовча, підібратися до Карлівського водосховища.

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При цьому він пояснив, що мінімальні просування окупантів досягаються ціною величезних втрат, а ключовою причиною є козир росіян - авіація.

"Втрати російської армії зросли фактично в рази. Вони стали рекордними за весь час повномасштабного вторгнення. Ми прекрасно розуміємо, що головною козирною картою для них залишається авіація. Це те, чим ворог може похвалитися сьогодні, це те, що він сьогодні застосовує по всій лінії бойового зіткнення і, зокрема, по Покровському напрямку", - додав Братчук.

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Раніше повідомлялося, що РФ обрала нову ціль на сході. Російські окупанти наближаються до ключового українського маршруту поставок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України відбили позиції на сході. Активні бойові дії тривають на Покровському напрямку, розповіли в ISW.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ контратакували та відкинули росіян на Харківщині. Українські захисники відкинули частини 245-го мотострілецького полку РФ, повідомили в ISW.

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