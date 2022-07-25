ЗСУ "приземлили" ворожий вертоліт вартістю 16 млн доларів

Вартість російського вертольота становить 16 мільйонів доларів.
Січеславські десантники збили ворожий вертоліт Ka-52 пострілом з ПЗРК "Ігла".
Як повідомляється в Facebook 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, вартість російського вертольота становить 16 млн доларів.
"Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю", - пише пресслужба бригади.
Дивіться онлайн новини Донбас
Нагадаємо, в Міноборони показали, як працюють на фронті потужні САУ Panzerhaubitze 2000. Українські військові вже активно застосовують у боротьбі проти російських окупантів такі гаубиці.
читайте такожЗахисники України змайстрували РСЗВ Град з уламків збитого вертольота
Нагадаємо, що українські військові знищили на Донбасі склад боєприпасів російських загарбників. Склад був знищений під окупованою Попасною. Після точного попадання боєприпаси здетонували і стали причиною грандіозного вибуху.
Читайте також:
- Українська авіація потужно вдарила по позиціях окупантів: росіян атакували одразу чотири вертольоти
- Захисники України змайстрували РСЗВ Град з уламків збитого вертольота
- Удар ЗСУ на Херсонщині: знищено склад ворога з ПММ, вертольоти "покришили" окупантів