ЗСУ "приземлили" ворожий вертоліт вартістю 16 млн доларів

Вертоліт окупантів / 25 окрема повітряно-десантна Січеславська бригада

Січеславські десантники збили ворожий вертоліт Ka-52 пострілом з ПЗРК "Ігла".

Як повідомляється в Facebook 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, вартість російського вертольота становить 16 млн доларів.

"Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю", - пише пресслужба бригади.

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Нагадаємо, в Міноборони показали, як працюють на фронті потужні САУ Panzerhaubitze 2000. Українські військові вже активно застосовують у боротьбі проти російських окупантів такі гаубиці.

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Нагадаємо, що українські військові знищили на Донбасі склад боєприпасів російських загарбників. Склад був знищений під окупованою Попасною. Після точного попадання боєприпаси здетонували і стали причиною грандіозного вибуху.

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