В Україні вирішується майбутнє всієї Європи, війна швидко не закінчиться - Фінляндія

Розв'язана Росією повномасштабна війна проти України визначить майбутнє всієї Європи. Навряд чи вона завершиться швидко. Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.
Як повідомляє пресслужба фінського Міноборони, у своєму привітанні фінських миротворців з Різдвом він висловив припущення, згідно з яким війна в Україні швидко не завершиться.
"Війна, що вибухнула в результаті нападу Росії в 2022-му, тривала в Україні протягом усього року, що минає. На жаль, швидкого завершення війни не передбачається", - вважає міністр.відео дня
Він акцентував увагу на тому, що Росія порушила європейську безпеку і тепер на війні в Україні вирішується доля і майбутнє всієї Європи.
"Силова політика Росії створила почуття незахищеності і невпевненості в Європі і, побічно, у всьому світі. Ми отримали болісні докази того, що більша держава може відчувати право втручатися у вибір свого меншого сусіда і готова використовувати військову силу для досягнення власних цілей. Це питання долі - не лише України, а й усіх сусідніх із Росією держав. В Україні йде війна за майбутнє всієї Європи", - підкреслив Антті Хаккянен.
Фінляндія в НАТО і реакція Росії
Фінляндія офіційно вступила до НАТО 4 квітня. Після того як фінська держава інтегрувалася у колективний блок безпеки Заходу, спільний кордон Альянсу і Росії становить 2600 кілометрів.
Країна протягом 100 років була державою з позаблоковим статусом – з 1917 року, коли вона стала незалежною. У Другій світовій держава зазнала військової агресії СРСР.
Фінляндія вступила до НАТО після повномасштабного нападу Росії на Україну.
У Росії заявили, що Москва, "змушена ухвалити відповідні заходи, як військово-технічного, так і іншого характеру".
17 грудня Путін заявив, що у Фінляндії будуть проблеми з Росією через вступ до НАТО.
"Проблем не було, тепер будуть. Тому що ми тепер будемо створювати Ленінградський військовий округ і концентрувати там певні військові підрозділи", - сказав глава Кремля.
Інші новини:
- Фінляндія передасть Україні танки Leopard 2: у Гельсінкі назвали умову
- Парламент Туреччини ратифікував вступ Фінляндії до НАТО
- Фінляндія вступила в НАТО: у Путіна вже влаштували істерику