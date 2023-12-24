В Україні вирішується майбутнє всієї Європи, війна швидко не закінчиться - Фінляндія

Напад країни-окупанта Росії на Україну створило в Європі почуття незахищеності і невпевненості, сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

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Війна в Україні швидко не завершиться - Міноборони Фінляндії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 43-тя ОМБр

Розв'язана Росією повномасштабна війна проти України визначить майбутнє всієї Європи. Навряд чи вона завершиться швидко. Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Як повідомляє пресслужба фінського Міноборони, у своєму привітанні фінських миротворців з Різдвом він висловив припущення, згідно з яким війна в Україні швидко не завершиться.

"Війна, що вибухнула в результаті нападу Росії в 2022-му, тривала в Україні протягом усього року, що минає. На жаль, швидкого завершення війни не передбачається", - вважає міністр. відео дня

Він акцентував увагу на тому, що Росія порушила європейську безпеку і тепер на війні в Україні вирішується доля і майбутнє всієї Європи.

"Силова політика Росії створила почуття незахищеності і невпевненості в Європі і, побічно, у всьому світі. Ми отримали болісні докази того, що більша держава може відчувати право втручатися у вибір свого меншого сусіда і готова використовувати військову силу для досягнення власних цілей. Це питання долі - не лише України, а й усіх сусідніх із Росією держав. В Україні йде війна за майбутнє всієї Європи", - підкреслив Антті Хаккянен.

Фінляндія в НАТО і реакція Росії

Фінляндія офіційно вступила до НАТО 4 квітня. Після того як фінська держава інтегрувалася у колективний блок безпеки Заходу, спільний кордон Альянсу і Росії становить 2600 кілометрів.

Країна протягом 100 років була державою з позаблоковим статусом – з 1917 року, коли вона стала незалежною. У Другій світовій держава зазнала військової агресії СРСР.

Фінляндія вступила до НАТО після повномасштабного нападу Росії на Україну.

У Росії заявили, що Москва, "змушена ухвалити відповідні заходи, як військово-технічного, так і іншого характеру".

17 грудня Путін заявив, що у Фінляндії будуть проблеми з Росією через вступ до НАТО.

"Проблем не було, тепер будуть. Тому що ми тепер будемо створювати Ленінградський військовий округ і концентрувати там певні військові підрозділи", - сказав глава Кремля.

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