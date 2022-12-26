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"Буде дуже важко": в Україні почнеться найскладніший період з великою кількістю жертв - експерти

26 грудня 2022, 17:37
Протягом найближчих місяців українська армія буде йти у потужний контрнаступ.
ВСУ, Роман Свитан, Олег Жданов
В Україні почнеться найскладніший період / Колаж фото 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, скріншот з відео, Главред

Протягом найближчих місяців в Україні почнеться найважчий та найгарячіший період за весь час повномасштабної війни, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Військові експерти Олег Жданов та Роман Світан переконані, що українцям слід готуватися до гіршого, повідомляє УНІАН.

Олег Жданов прогнозує, що у цей період з боку української сторони може суттєво збільшитись кількість загиблих.

"Я думаю, що це будуть найважчі місяці. Нам доведеться в основному вести наступальні дії. Під час наступу втрати завжди більше, ніж в обороні, і для нас це буде боляче і дуже важко", - пояснив Жданов.

Однак він переконаний, що без цих жертв перемоги добитися не вийде.

"Якщо ми хочемо залишитися державою, ми змушені будемо йти на ці жертви", - додав експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

На думку Романа Світана, цей важкий період може розтягнутись на 3-4 місяці.

"Десь близько 3-4 місяці найважчих, і нам треба, згуртувавшись, їх пройти. Причому, не звертаючи, знаючи куди ми йдемо. Ми прекрасно розуміємо, навіщо і для чого. Ось це згуртування народу і армії виведе нас до перемоги", - сказав Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Олег Жданов контрнаступ ЗСУ Роман Світан
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