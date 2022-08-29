Тракторист з Комі пішов вбивати українців, щоби "помститися за сина": тепер немає і його

Денис та Іван Казмали зникли в Україні / Фото t.me/breakingmash

Тракторист з Республіки Комі пішов воювати проти України, щоби "помститися" за зниклого безвісти сина-окупанта. Тепер 43-річний чоловік теж не виходить на зв'язок.

Як пише російський пропагандистський Telegram-канал Mash, син окупанта Денис Казмали брав участь у війні проти України з перших днів. Він перестав дзвонити і писати рідним ще 26 лютого. Офіційно на батьківщині він числиться не загиблим, а зниклим безвісти.

Наприкінці травня його батько Іван Казмали також записався в добровольці, хоча був непридатний до військової служби за станом здоров'я. З 8 він не виходить на зв'язок, хоча 14 липня повинен був повернутися додому, тому що його контракт закінчувався.

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"Командири не говорять Катерині, що сталося з чоловіком, а вона змушена переживати пекло втрати та пошуків у подвійному обсязі", – йдеться у повідомленні Mash.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовали старшого сержанта російської окупаційної армії Микиту Сокура з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.

Захисники України ліквідували ще одного офіцера російської армії - "двохсотим" став майор Павло Апанович, який служив у ЗС РФ на посаді замполіта 114-го мотострілецького полку в місті Уссурійську.

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