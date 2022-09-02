"Кол оф дюті відпочиває": Гіркін розповів, як воює "армія ДНР"

Гіркін розповів , як воює "армія ДНР" / скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) шокований Умовами, в яких доводиться воювати "армії ДНР".

Він описав один з боїв під Пісками, де у трьох окупантів не було навіть елементарної підтримки вогнем.

"Так, звичайний бій нашої Донецької піхоти: ні тобі хім-димів у атакуючих, ні вогневої підтримки засобами ближнього бою... на полі бою - найпотужніша "штурмова група" чи то з двох, чи то аж з трьох бійців (але третій десь загубився або "в прикритті")... Якби одного з них просто поранило - так би на полі бою і залишився, швидше за все - товариш його навіть витягнути не зміг.. "Кол оф дюті" (серія комп'ютерних ігор в жанрі шутера від першої особи - ред.) відпочиває, так...", - обурився Гіркін.

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У всьому він звинувачує командування РФ, які ставляться в ОРДЛО, як до гарматного м'яса.

"Зайве підтвердження тому, що по великій кількості так званих "офіцерів" ЗС РФ (і генералів теж) просто "ридають" військовий суд і штрафні роти", - підсумував Гіркін.

Раніше колишній ватажок терористів "ДНР" розповів подробиці початку наступу ЗСУ на Херсон. Так, за словами Гіркіна, наші захисники почали вести вогонь по позиціях окупантів ще вночі 29 серпня.

Також повідомлялося, що колишній ватажок терористів "ДНР" побоюється того, що російська система ППО не впорається з ударами ЗСУ. За його словами, причиною цьому стане нестача засобів протиповітряного захисту по лінії фронту.

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