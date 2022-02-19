Танки, вертольоти і ураження противника: ЗСУ показали потужні кадри підготовки до зустрічі з ворогом

На тлі загрози вторгнення РФ на військових полігонах по всій території України тривають заходи підготовки військових частин в рамках навчань "Заметіль-2022".

У пресслужбі командування об'єднаних сил ВСУ Главреду повідомили, що командувач об'єднаними силами Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомив, що всі сплановані тренування і навчання мають на меті підвищити рівень навченості та професійної підготовки особового складу, а також відпрацювати взаємодію з підрозділами як національних Збройних Сил, так і інших складових сил оборони і безпеки держави.

читайте також"Готові зубами рвати тих, хто стріляє по дітях": у ЗСУ відреагували на обстріл дитсадка на Донбасі"В першу чергу, підрозділи вдосконалюють можливості оборони, протиповітряного прикриття підрозділів, військових об'єктів та об'єктів цивільної інфраструктури, дій протидесантних і протитанкових резервів, а також вогневого ураження умовного противника", - зазначив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Наєв розповів, що командири всіх ланок вчаться швидко приймати рішення по сформованій обстановці, думати нестандартно та управляти підлеглими, покладаючись на набутий бойовий досвід, передбачаючи противника.

"Весь без винятку особовий склад виконує завдання, вкладаючись у визначені терміни, а також показує належний рівень навченості та злагодженості", - підкреслив Сергій Наєв.

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Загроза вторгнення Росії

Раніше в Міноборони Великобританії опублікували карту ймовірного вторгнення Росії в Україну. У повідомлення відомства наголошується, що на кордоні з Україною спостерігається потужна присутність російських військ, яка дозволяє Кремлю почати війну без попередження.

Пізніше видання The Washington Post з посиланням на неназваних чотирьох чиновників написало, що оголошений Росією відведення військ від кордону з Україною був навмисним прийомом, щоб ввести в оману США та інші держави. Насправді РФ може готувати провокацію із застосуванням хімічної зброї.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність "глобального документа" з пунктами про безпеку для України.

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