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Світан спрогнозував, чи варто Україні боятися новомобілізованих армії окупантів

Дмитро Відоменко
20 травня 2023, 04:15
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Як каже Роман Світан, зараз командування армії російських окупантів перекидає резерви з Білорусі під Ростов (але в невеликих обсягах).
Роман Світан, армія РФ
Роман Світан розповів про нові резерви путінської армії / Фото Міноброни РФ, скріншот

У військових резервів, які вдалося накопичити генералам армії країни-агресора РФ, величезна нестача озброєнь. Про це в інтерв'ю Главреду заявив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"У вересні-жовтні минулого року вони набрали більше 300 тисяч осіб і провели їх навчання. Загальна кількість військ Росії в Україні збільшилася приблизно до 350-400 тисяч солдатів. На всій лінії фронту - від Керчі до Валуйок - близько 400 тисяч осіб. Ще 100 тисяч російських військових бовтається по полігонах Росії та Білорусі. Бовтаються тому, що їх нічим екіпірувати. Вся Екіпіровка і військова техніка пішла на оснащення 400 тисяч військ, які зараз на лінії фронту. Тому 100 тисячам військових нічим стріляти. Люди у них є, але я не сказав би, що це резерви. Швидше, це сили для поповнення частин Збройних сил РФ, які при проривах понесуть великі втрати. Їх будуть просто добрасивать у військові частини, які відведуть для доукомплектування. Ця група військ нам ніяк не загрожує", ‒ сказав він.

Як каже Світан, зараз командування армії російських окупантів перекидає резерви з Білорусі під Ростов (але в невеликих обсягах).

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"Крім того, існують підготовлені військові підрозділи Росії, які укомплектовані білоруською технікою. З Білорусі йде ешелон під Ростов, війська відправляються на донецький фронт. Грубо кажучи, це батальйонна тактична група – 500-600 чоловік плюс військова техніка, близько 60 вагонів на тиждень", ‒ говорить він.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Як вважає Світан, у всіх новомобілізованих окупантів буде одна гігантська проблема ‒ немає зброї для їх підготовки.

"Що стосується мобілізації, до якої готується Путін – це захід, спрямований на виконання його торішнього Указу. У Росії вирішили збільшити номінальну чисельність ЗС РФ за рахунок контрактників з 1 млн 150 тис. до 1,5 млн осіб. Вони намагалися призвати 350-400 тис.осіб, але ніхто і ні за які пряники нікуди не пішов. І зараз за указом Путіна покличуть так званих партизанів і просто відправлять їх на фронт. Дійсно, вони можуть зібрати 400-500 тисяч чоловік і навіть більше. Однак виникає питання, як їх підготувати. Ось ті 100 тисяч, які бовтаються, вони не підготовлені. Це живе м'ясо ніяк не може загрожувати українській армії, поки не отримає військову техніку", ‒ підсумував він.

Дивіться відео інтерв'ю Романа Світана Главреду:

Контрнаступ ВСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше сказав, що рішення про перехід ЗСУ в контрнаступ прийме Генеральний штаб. За словами чиновника, в України є кілька сценаріїв для подальшого наступу.

Згідно з відомостями американського агентства Bloomberg, сили оборони України можуть перейти в контрнаступ у травні. Війська здатні атакувати відразу на декількох напрямках. Можливий сценарій, при якому ЗСУ зроблять ривок на 30 км на Мелітопольському напрямку, щоб взяти під вогневий контроль "сухопутний коридор" загарбників до Криму.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що контрнаступ ЗСУ буде успішним. За його словами, армія України вже показала свою спроможність ефективно звільненні території, коли відкинула окупантів РФ від Києва, Харкова та Херсона.

Війна Росії проти України:

війна Росії та України Роман Світан
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