"Сушки" підпустили ближче до позицій ЗСУ: нові деталі знищення літаків РФ

Речник Повітряних Сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів про блискавичну операцію, під час якої українським воїнам вдалося знищити три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34.
За його словами, знищити ворожі повітряні борти вийшло, коли російські льотчики, відчувши власну безкарність, нахабно намагалися підлетіти близько до українських позицій, підкреслив він в ефірі Армія TV.
Український офіцер пояснив, що льотчики-окупанти мали намір завдати ударів керованими авіабомбами на велику глибину оборони наших військ.
"КАБ масою 500 кілограмів можуть летіти 20-25 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Якщо потрібно нанести далі удар, то потрібно підлетіти ближче", — зазначає речник Повітряних Сил.
Разом з тим українські захисники застали загарбників зненацька і завдали удар на випередження.
"Це сталося блискавично швидко, як командувач Повітряними силами любить організовувати. І це вже не вперше. І на Брянському напрямку, і двічі в Одеській області, коли ворога застали, як то кажуть, несподівано і знищили. І окупанти це вже у своїх пабліках підтверджують", — додав Ігнат.
Хто такий Юрій Ігнат
Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).
Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".
Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".
Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.
Знищення Су-34 РФ
Нагадаємо, що ЗСУ збили одразу три російські винищувачі Су-34 на півдні. Захисникам України вдалося знищити три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку.
Пізніше в ГУР розкрили несподівані деталі знищення трьох Су-34 РФ. В результаті знищення російських літаків, також ліквідовані і кілька окупантів РФ.
У той же час з'явилися нові подробиці збиття трьох російських військових літаків. Окупанти вважають, що Україна задіяла на передовій ЗРК Patriot.
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