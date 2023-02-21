Загинули разом в одному окопі, захищаючи Україну: історія подружньої пари з Кропивницького

Тарас і Ольга Мельстер воювати пішли разом, ніхто не зміг їх розлучити. Вони відбивали атаку, коли в траншею "прилетіло".

Подружжя Тарас і Ольга Мельстер загинули в одному окопі / Фото УНІАН, kypur.net

У боях за Україну загинула молода подружня пара з Кропивницького. Тарас і Ольга познайомилися ще дітьми, коли їм було 8 років, в 25 - вони одружилися, а через 6,5 років загинули в одному окопі на фронті.

Вони були знайомі практично все життя. Коли 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Росії, пара жила в крихітній квартирці з голими стінами та величезною собакою Мікою в Кропивницькому, пише The New York Times.

Тарас Мельстер був програмістом. Ольга проводила онлайн-курси з прикрашання імбирних пряників.

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З початком російського вторгнення, як і багато інших українців, вони пішли допомагати країні. Тарас вступив до лав сил територіальної оборони, Ольга стала кухарем в одній з добровольчих груп, які допомагають у військових діях.

"Ми ніколи не думали, що підемо на фронт", - поділився друг Тараса Віталій Білоус, який був водієм автобуса.

Наприкінці травня підрозділ Тараса перекинули на Донбас. Ольга теж вирішила їхати з ним, хоча її відмовляли і рідні, і командир частини.

Вони пройшли навчання з поводження з вогнепальною зброєю, а потім опинилися в районі міста Сєвєродонецька. Як розповів командир частини капітан Володимир Канчук, вони повинні були стати другою або навіть третьою лінією оборони. Але потім, коли загинуло багато професійних солдатів, їх перекинули до так званої "нульової лінії".

Ольга поїхала разом з чоловіком на фронт / Фото persha.kr.ua

Ольга була єдиною жінкою в загоні. Їхнім завданням було утримати траншею та не дати окупантам просунутися. Але росіяни так сильно обстрілювали цей район, що до середини червня бойова частина з 80 осіб скоротилася до 25-ти.

"Я думаю, вони знали, що помруть там", - сказала мама Тараса Людмила.

Капітан Канчук каже, що Ольгу весь час намагалися відігнати від окопів, але вона намагалася бути ближче до чоловіка.

Коли російська піхота атакувала, дівчина допомагала відбивати атаки, визирала з окопу та відкривала вогонь з автомата. У тихі хвилини Тарас і Ольга лежали разом у соснах.

Тарас і Ольга Мельстер / Фото kypur.net

21 червня Ольга приєдналася до Тараса та Віталія в окопі. Окупанти випустили кілька снарядів. Потім обстріл посилився, дерева навколо них були розірвані на частини.

Віталій точно не пам'ятає, що сталося далі. За його словами, він почув оглушливий вибух і відчув, як земля піднімається навколо нього, а кров прилипла до його обличчя.

"Щось лежало на ньому в окопі. Він намацав бруд. Він знайшов тіла Тараса і Ольги поруч одне з одним. Потім він втратив свідомість", - пише видання.

За словами солдатів, які вижили, Тараса та Ольгу вбила або велика ракета, або бомба, випущена з літака.

Платформа "Меморіал" заявила, що з тисяч українських жертв Тарас і Ольга були єдиним випадком, коли чоловік і дружина разом служили і загинули на передовій.

Тарас та Ольга Мельстер загинули 21 червня 2022 року біля селища Борівське Луганської області. Церемонія прощання відбулася 27 червня на Алеї почесних військових поховань Далекосхідного кладовища в Кропивницькому.

Церемонія прозщання з Тарасом і Ольгою Мельстер / Фото suspilne.media

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