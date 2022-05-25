Ставленик окупантів на Запоріжжі заговорив про входження області до складу Росії / скріншот

Так званий "представник місцевої адміністрації" Запоріжжя Володимир Рогов заявив, що область нібито бажає бути частиною Росії.

Колаборант, якого цитують пропагандистські російські ЗМІ, заявив, що Запорізька область візьме курс на входження до складу Росії "після повного звільнення від українських націоналістів".

"Майбутнє у Запорізької області може бути тільки одне – воно повинно бути в складі Росії, має стати повноцінним суб'єктом Російської Федерації. Нам не потрібні сірі зони, не потрібна Запорізька Народна Республіка. Ми хочемо бути частиною Росії, як завжди і були раніше протягом сотень років", - заявив він.

Володимир Рогов у минулому соратник Олега Царьова і один з організаторів "Антимайдану" в Запоріжжі. У вересні 2014-го в процесі обміну полоненими він опинився в Росії, де регулярно виступав в медіа як голова "Комітету з держбудівництва Новоросії" і лідер руху "Слов'янська гвардія", а також збирав допомогу для "ДНР" і "ЛНР".

читайте такожВідмовників - у в'язницю, а "двохсотих" спалюють у курнику: у окупантів почалася паніка на ЗапоріжжіУ березні 2022 року він став називати себе членом "військово-цивільної адміністрації Запорізької області".

Раніше Главред писав, що в Бердянську Запорізької області рашисти намагаються захопити місцевий бізнес і поділити його між собою і колаборантами.

Також повідомлялося, що на Запоріжжі наші захисники за допомогою місцевого населення знищили кілька артилерійських систем противника.

Також їм вдалося знешкодити радіолокаційні станції окупантів, які глушили зв'язок і проводили розвідку.

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