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Списки давно сформовані, але пілоти ще не вирушали на навчання за кордон - Ігнат

Юлія Куришко
5 червня 2023, 22:36 оновлено 5 червня, 22:39
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Українські пілоти в очікуванні на навчання за кордоном.
Списки давно сформовані, але пілоти ще не вирушали на навчання за кордон - Ігнат
Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон / Колаж: Главред, фото: mil.in.ua, wikipedia.org

Списки українських пілотів для навчання на сучасних винищувачах давно сформовані, але поки що жоден український льотчик не вирушав на навчання за кордон.

"Наразі не йдеться про навчання пілотів. Вирушили перші групи авіаційних фахівців, які вивчають можливість подальшого розгортання навчання українських льотчиків", - про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі УП.

Ігнат зауважив, що країни "авіаційної коаліції" висловлюють підтримку Україні та пропонують різні види підготовки, зокрема початкове навчання на різних етапах авіаційних спеціалістів, мова йде не лише про пілотів, а про авіаційних інженерів, які щодня обслуговуватимуть літаки, офіцерів бойового управління та інших.

Варто наголосити, що прем’єр Денис Шмигаль 5 червня під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі подякував останньому за лідерство у створенні "коаліції винищувачів" та за готовність навчати українських пілотів.

"Перші групи вже відправлені до Британії", – додав Шмигаль, не уточнивши, про кого йдеться.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Дивіться відео про поставку нової зброї для ЗСУ:

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на фронті. Маляр зазначила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються досить широким фронтом.

Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті, що ЗСУ серйозно просуваються. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, але українські військові всі атаки відбивають.

Бійці ЗСУ тримаються на південному заході Бахмута і продовжують битися. У Бахмуті критична ситуація, йдуть важкі бої, сили оборони України тримають оборону в районі літака.

Військовий експерт пояснив, яке головне завдання у ЗСУ в Бахмуті. ЗСУ вкрай важливо влаштувати силам окупантів у Бахмуті "мішок" і тримати їх у ньому якомога довше.

ЗСУ окупантів обходять з флангів та продовжують йти вперед на Бахмутському напрямку. Оборона Бахмута як міста свою військову місію повністю виконала, пояснила Ганна Маляр.

Більше цікавих новин:

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