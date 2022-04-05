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"Сім'я надихає 10 хвилин на день": Зеленський розповів, де черпає сили під час війни

5 квітня 2022, 15:16

Президент Володимир Зеленський додає, що він просто живе за графіком і не дає волю емоціям.

Зеленський, сім'я
Володимир Зеленський з дружиною і дітьми / Офіс президента

Володимир Зеленський зізнався, що його надихає своя сім'я, гнів і віра ‒ українці розірвуть російських окупантів. Про це він розповів під час інтерв'ю українським ЗМІ 5 квітня.

"Я не можу вам відповісти, напевно. Перший раз так, щоб Ви мене зловили в нормальному сенсі слова. У мене немає відповіді. Я просто живу. Прокидаюся рано і починаю жити і працювати, а потім вночі лягаю спати", – каже Зеленський.

Президент додає, що він просто живе за графіком і не дає волю емоціям. З сім'єю йому вдається поспілкуватися 5 хвилин вранці і 5 хвилин ввечері. І це дає йому натхнення. Так само як і гнів з ненавистю.

"Кажуть, що не можна, щоб у людини було таке відчуття, особливо віруючі люди. Хай пробачать, я живу цим. Ну і велика віра в перемогу. Велика віра, що ми їх розірвемо", – підсумував Зеленський.

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Нагадаємо, раніше перша леді України Олена Зеленська, яка вирішила залишитися в країні після вторгнення Росії, зізналася, чому так вийшло і як діти реагують на те, що відбувається.

В інтерв'ю виданню La Repubblica вона розповіла, що кожен українець може покинути країну, якщо не може допомогти в захисті від країни-агресора.

"Мій чоловік тут, я тут. Кожен має право виїхати. Якщо ви не можете допомогти із захистом (країни - Главред), то вам краще виїхати. Цивільні особи не повинні ставати живими щитами або жертвами. До того ж, якщо тут залишається багато мирних жителів, військовим складно захищати міста. Тому сім'ям, особливо дітям і літнім людям, необхідно покинути зону бойових дій. Краще бути біженцем, ніж померти", - зазначила Зеленська.

Автор: Єгор Бунін
viber
Володимир Зеленський російське вторгнення Олена Зеленська
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