Зниження мобілізаційного віку в Україні: у ЗСУ назвали головну умову

В Україні не повинно бути "лазівок", які могли б допомогти уникнути мобілізації, переконаний Іван Тимочко.

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У ЗСУ оцінили ймовірність зниження мобілізаційного віку / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, УНІАН

Питання про зниження мобілізаційного віку в Україні може розглядатися в разі нестачі ресурсів для оборони країни, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Якщо ми опинимося в ситуації, коли нам дійсно не буде звідки черпати додатковий ресурс для оборони нашої країни, то зниження мобілізаційного віку є цілком реальним сценарієм розвитку подій", - наголосив він в ефірі Еспресо.

При цьому представник ЗСУ звернув увагу на те, що в Україні не повинно бути "лазівок", які могли б допомогти уникнути мобілізації, інакше тоді зниження мобілізаційного віку буде питанням порядку денного.

Водночас він уточнює, що не виключений варіант, коли Україні доведеться дуже різко посилити мобілізацію громадян, які потрапляють під зниження мобілізаційного віку.

"Хочу нагадати, що в Україні мобілізаційний вік становить від 18 років. Тут дискусій просто не може бути. Тобто, якщо законодавство не буде давати лазівки, щоб уникнути мобілізації, а буде концентрувати і мотивувати громадян захищати свою країну, то питання зниження мобілізаційного віку, можливо, і не буде розглядатися", - каже співрозмовник.

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

За словами голови Ради резервістів, питання здобуття вищої освіти чоловіками від 25 років має бути врегульоване законодавчо, щоб позбавити таких громадян законних підстав уникнути військової служби.

"Я розумію, коли відбувається бронювання на військові об'єкти. Утім, бронювати футболістів, циркачів та інші подібні професії в умовах війни не повинно бути. Нам потрібно захищати країну. Я розумію, що молодь має вчитися і здобувати освіту, але точно не чоловіки віком від 25 років. Вони мали шанс отримати вищу освіту. Тому, можливо, зараз важливо скористатися шансом захистити свою країну", - додав Тимочко.

Дивіться відео - зниження призовного віку до 25 років, як це вплине на армію України:

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Раніше повідомлялося про те, що мобілізацію деяких категорій можуть призупинити. Відповідний законопроєкт все ще на розгляді парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

Як повідомлялося раніше, свої облікові дані оновили вже 4,6 млн військовозобов'язаних, призовників і резервістів, що значно перевищує потреби війська на зараз.

/ фото: Главред

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