Навіть не привітав: що Путін придумав на Новий рік для своїх громадян

Росіяни замість привітання президента отримали фейк. Путін вирішив не з'явитися перед своїми громадянами.

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Путін вирішив не вітати своїх громадян / колаж: Главред, фото: скріншот

Сьогодні, 1 січня, в соцмережах поширилося вітання зі святом і новим роком російського президента Володимира Путіна. Однак є один нюанс - відео, швидше за все, фейк. Це можна зрозуміти, уважно придивившись до руху його шиї на кадрі.

Тепер жарти про те, що справжній Володимир Путін вже не живий - не здаються такими смішними. Уважні росіяни чітко помітили, як у президента на новорічному зверненні до громадян дивно і підозріло підборіддя "стрибає" на костюм.

Цей нюанс вказує на те, що "привітання " виявилося дещо нереальним, а мова і міміка людини на відео ніяк не пов'язані з реальним Володимиром Путіним, крім як накладеним голосом.

відео дня

Звичайно, всім і росіянам в тому числі залишається тільки здогадуватися і міркувати над чесністю власного президента Володимира Путіна, але подібні аномалії викликають все більше і більше підозр і сумнівів в його існуванні донині.

Президент Росії Володимир Путін

Нагадаємо, агресор Росія і агенти Путіна посилюють свою пропаганду у Франції, щоб посіяти в країні розбрат щодо підтримки України. Окупанти "хочуть" використовувати франкомовні соціальні мережі, політиків та активістів для реалізації такого "завдання".

Крім іншого, Володимир Путін не зупиняється у брехні і сказав, що Росія не бажає "воювати нескінченно", проте підкреслив, що проблема не в самій Україні, а в тих, хто використовує країну для знищення Росії. Про це кремлівський диктатор заявив на зустрічі з пораненими російськими окупантами.

Крім іншого, президент Росії Володимир Путін пригрозив новими атаками по Україні після "прильотів" по Бєлгороду. Російський диктатор на зустрічі з пораненими на фронті в Україні російськими окупантами взявся цинічно брехати, що після "прильотів" по Бєлгороду росіяни начебто б'ють високоточною зброєю по місцях в Україні, де "у них приймаються рішення, місцях скупчення військовослужбовців, найманців, інших центрів подібного роду".

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