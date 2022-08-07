Ситуація на фронті дуже важка: ЗСУ протистоять російському терору - Зеленський

Зеленський назвав ситуацію на Донбасі дуже важкою / president.gov.ua

На фронті ситуація є дуже важкою. Окупанти намагаються сконцентрувати свої сили на Харківщині і не півдні країни. Українська армія робить все, щоб зупинити Російський терор. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить все можливе, щоб зупинити Російський терор і завдати окупантам найбільших втрат. Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Бахмутський та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів", – сказав Зеленський.

Ключовим питанням для України є зброя від партнерів, яка необхідна для оборони і звільнення українських земель від російських окупантів.

Президент зазначив, що влада щодня працює над тим, щоб посилити поставки зброї і відправити на передову більш потужні і далекобійні системи. Це все дає свої результати.

"І на тижні очікуємо новин від партнерів по пакетам підтримки. Хороших новин", - підсумував глава держави.

Ситуація на півдні країни

Виконуючий обов'язки керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій 1 серпня сказав, що ЗСУ на Херсонщині звільнили вже 46 населених пунктів. Ситуація в регіоні важка. Він закликав місцевих жителів їхати до більш спокійних регіонів.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Росія у Херсонській області зібрала вже 30 тисяч військ. Окупанти готуються наступати на Кривий Ріг та Миколаїв. За його словами, загарбникам поставлено завдання висуватися 6 серпня. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку, оскільки якість підведених російських підрозділів залишає бажати кращого.

У Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Путін міг дати наказ російським військам захопити Харків. Як відзначили аналітики, окупанти декілька місяців контролювали позиції в районі Балаклії і Великої Комишувахи Харківської області і можуть використовувати ці райони в якості плацдарму для наступальної операції.

Інші новини: