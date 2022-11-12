"Ситуація змінюється дуже швидко": Арестович дав новий прогноз щодо завершення війни в Україні

Арестович / Колаж Reuters, УНІАН

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що війна може закінчитися швидше, і заморожувати фронт Україна не буде.

В ефірі програми Фейгін Live він завив, що зараз у ЗСУ є все для подальшого наступу. При цьому, найближчим часом ситуацію можуть змінити і результати виборів у США.

"Воно так руйнується швидко і стрімко, що я вже вірю в те, що там все може набагато швидше статися... Я можу дати одне цікаве міркування: перше засідання нового Конгресу США 3 січня. Як ви думаєте, що буде відбуватися в найближчі півтора місяці до цієї дати? Буде дуже щільна робота американських еліт з вироблення нової стратегії в усіх відношеннях: китайська угода, іранська угода...",- розповів Арестович.

За його словами, в США формально ділитимуть комітети в парламенті. На тлі провалу Трампа думка політиків змінюється, це може торкнутися і того, як Вашингтон допомагає Україні.

"Я впевнений майже на 100 відсотків, що військова допомога Україні збільшиться. Думаю, що може зменшитися фінансова допомога, тому що це кістка тому електорату республіканському... Але військова точно посилиться... У завдання Сполучених Штатів точно не входить програш України в конфлікті з Росією і заморожуванням війни за сумою причин, які багато разів обговорювали. Тому що тоді захід і США втрачає взагалі якесь значення, а Китай різко посилюється",-зазначив радник ОП.

Арестович зазначив, що Україна не припиняє діяти і активно домагається нових успіхів на фронті.

"Але є ще один момент. Щоб ви робили, шановні глядачі, якщо ви були б військовим політичними керівництвом України і розуміли, що через півтора місяці ситуація може бути зовсім іншою? Я скажу. Дуже інтенсивно відбивали б територію, бо невідомо, раптом 4 січня оголосять що війні кінець, хіба мало... Мені здається, що ніякої заморозки близько не буде... Інструменти є, 8 бригад звільняються, бажання є, час є, напрямок є... Поїхали", - резюмував Арестович.

ЗСУ увійшли до Херсона

Збройні Сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

У розвідці закликали окупантів здаватися, щоб уникнути загибелі.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російській окупаційній армії вдалося втекти з Правобережжя Херсонської області на лівий берег Дніпра.

За словами Арестовича, полонених виявилося мало. Втім, ЗСУ дісталося багато трофеїв.

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