Штурм півмільйонним угрупованням: Світан розкрив сценарій захоплення Харкова

Роман Світан пояснив, навіщо окупанти розгортають війська на кордоні Харківської та Сумської областей.

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/ Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Наступ російської окупаційної армії на Харків і Суми, про що з'являються публікації в західних ЗМІ, неможливий з об'єктивних причин, заявив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

Як наголосив він в інтерв'ю Obozrevatel, росіяни не розпочинатимуть масштабних бойових дій у якомусь іншому напрямку, доки не повністю не окупують українські області, які вже записали до своєї конституції (Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську, - ред.).

"Щоб почати наступати на Суми або на Харків, їм треба закинути Запорізьку і Херсонську області, які зараз окуповані, вивести звідти війська, добрати ще до півмільйона військ і розгорнути їх, наприклад, у районі Харкова. Такі дії вони проводити не можуть і не будуть. Їм просто нічим", - упевнений експерт.

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Водночас він каже, що розгортання військ на кордоні Харківської та Сумської областей потрібне росіянам ще й для того, щоб "зв'язати" наші війська на цьому напрямку, щоб ЗСУ не могли перекинути підкріплення до Донецької та Луганської областей.

"З цією метою вони можуть перекинути туди кілька підрозділів і з'єднань залежно від можливостей. Але масштабних наступальних операцій їм просто нічим проводити, оскільки ці області ще не "приєднані" до РФ <...> Просто у них немає зайвих півмільйона солдатів, щоб розгорнути наступальні операції в Сумській або Харківській областях", - додав Світан.

Наступ РФ 2024 - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ збирає ударний "кулак": перетворює місто-мільйонник на "сіру зону". Окупанти РФ мають намір перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення, пише британське видання The Economist.

Як повідомлялося раніше, РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні системи протиповітряної оборони Patriot наразі мають перебувати саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР. Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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