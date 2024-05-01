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З раною допомагав постраждалим: юний одесит показав героїзм після атаки РФ

Дмитро Відоменко
1 травня 2024, 16:51
В Одесі молодий городянин Ігор Нахаба після удару РФ балістикою по місту був поранений, але все одно надав першу допомогу постраждалим до приїзду медиків.
Удар по Одесі, хлопче
Ігор Нахаба допомагав рятувати людей - причому після того, як сам отримав рану / колаж Главред, фото Сили оборони Півдня, Facebook

Мешканець Одеси Ігор Нахаба 29 квітня після ракетного удару країни-агресора РФ по Одесі балістичними ракетами "Іскандер", був поранений осколком, але все одно зумів надати першу допомогу іншим постраждалим ще до прибуття бригади швидкої допомоги. Про це розповіли представники благодійного фонду PULSE, у якому хлопець і проходив тренінг із тактичної медицини напередодні.

Ігор був поранений осколком у верхню частину стегна. Однак піднявся і став надавати допомогу іншим. Повідомляється, що Нахаба, надаючи першу медичну допомогу, застосував метод прямого тиску, якого навчився саме на тренінгу.

"У неділю наші інструктори провели навчання із зупинки кровотеч в Одесі, Ігор навчався в цій групі. Менш ніж за 24 години його навички зазнали важкого випробування, коли російська балістична ракета вдарила по цивільним, які гуляли біля моря по обіді", - написав співзасновник фонду PULSE Федір Сердюк.

відео дня

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Ракетні атаки по Одесі - останні новини

29 квітня росіяни завдали чергового ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, постраждали 32 людини.

Є інформація, що внаслідок атаки постраждав ексдепутат від Партії регіонів і ректор Національного університету Одеська юридична академія Сергій Ківалов.

Спікер Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук заявляв, що російські окупанти використовували для удару по Одесі ракету зі шрапнеллю, яка призначена для ліквідації живої сили.

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