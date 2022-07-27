Російські окупанти могли втратити в Україні до 125 тисяч осіб - The Economist / ЗСУ та http://ua.depositphotos.com

З 24 лютого, дня початку повномасштабної російської військової агресії, російська армія могла втратити у війні проти України від 100 до 125 тисяч бійців і офіцерів. Про це повідомляє журнал Economist з посиланням на дослідження аналітиків.

Це на рівні найгірших показників другої світової війни.

Починаючи з 1816 року всі війни і конфлікти, за винятком світових, позбавляли життя в середньому 50 осіб-бійців в день. Але зараз аналітики кажуть - "війна Росії в Україні набагато кривава".

Навіть згідно з найскромнішими підрахунками Британської, естонської та американської розвідок, в середньому Росія втрачає у війні проти України близько ста солдатів і офіцерів на день. Спецслужби країн Заходу скромно вважають - ЗСУ ліквідували на місці не менше 15 тисяч російських військовослужбовців (не рахуючи померлих потім).

Верхню планку приблизних втрат російської армії в кінці червня озвучував Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, який заявив, що ЗСУ ліквідували близько 25 тисяч росіян. Хоча, станом на 27 липня Генштаб ЗСУ наводить значно вищі цифри – кількість убитих росіян перевищує 40 тисяч (в середньому близько 260 смертей у лавах окупантів щодня)

"За моїми очікуваннями, ця війна перевершить по своїй смертоносності інші великі європейські війни, без урахування світових, такі як франко-прусська війна 1870 – 1871 років", - говорить аналітик Пол Пост з Університету Чикаго, США.

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Війна Росії проти України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше заявив, що війська РФ атакують сили оборони України на Донбасі. Загарбники здійснюють спроби витіснення українських військ з їх позицій на півночі областей.

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко зазначив, що російська армія поки не може перейти в наступ на Донбасі. У окупантів не вистачає для цього сил і засобів. Після захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська їх наступальна активність знизилася.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія поки не може піти на ескалацію війни проти України. Для цього у її військ немає сил і засобів. Окупанти зазнають труднощів, вони вже другий тиждень не можуть перейти до наступу на Донецькому напрямку.

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