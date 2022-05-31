Окупанти підписують згоду вбивати цивільних: снайпер РФ розповів, як росіян відправляють на війну

Окупанти підписують згоду вбивати цивільних перед відправкою на війну/ Reuters, скрін з відео

Російські загарбники, вирушаючи на війну в Україну, повинні підписати згоду на вбивство цивільних.

Про таку "процедуру" перед відправкою на фронт розповів співробітникам Служби безпеки України полонений російський снайпер. Відповідне відео оприлюднила пресслужба СБУ.

Снайпера українські військові схопили під час бойових дій на території Волноваського району Донецької області. Він розповідає, що військове керівництво шантажувало солдат і змушувало їх підписати таку згоду.

"Нам прийшов наказ: написати згоду, що ми їдемо вбивати мирних громадян України. Я написав рапорт 29 числа, деякі написали відмову. Але замполіт сказав: "Підпишіть рапорт заново. Якщо не поїдете, то вас "на губу" відправлять (гауптвахта – ред.) або просто звільнять", – розповідає полонений.

В СБУ зазначають, що російський снайпер зробив вибір – піти на війну в Україні і вбивати цивільних, аби лише не потрапити в російську в’язницю. Проте, цілком ймовірно, тепер він сидітиме в українському виправному закладі, додали у відомстві.

"Адже війна для нього скінчилася, він затриманий та дає свідчення СБУ. Викриває не лише себе, а й злочини інших своїх співвітчизників", – наголошують в СБУ.

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються оточити ЗСУ в Сєвєродонецьку, готують штурм Ізюма та Слов'янська. За підтримки вогню артилерії та мінометів проводять активні штурмові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Також раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, що в РФ уже почався прихований бунт проти війни в Україні, який може перерости у відкритий. Навіть незважаючи на потужну агітацію, яку проводять всередині країни-агресорки, чоловіки відмовляються підписувати контракти на військову службу. Така тенденція уже спостерігається навіть у "депресивних районах", з яких переважно і відправляли в Україну солдат.

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