Російські окупанти просунулися на сході: у DeepState назвали напрямки

Просування противника зафіксовано в районі кількох населених пунктів на сході.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Російським окупаційним військам вдалося просунутися в Покровському районі Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні аналітичного ресурсу DeepState. При цьому публікуються оновлені карти бойових дій.

Як уточнюється в повідомленні, просування противника зафіксовано в місті Українськ Селидівської громади Покровського району, що розташоване приблизно за 30 кілометрів безпосередньо від райцентру.

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/ deepstatemap.live

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Водночас підкреслюється, що просування російських окупантів також було зафіксовано недалеко від міста Красногорівка (Мар'їнська громада Покровського району).

/ deepstatemap.live

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія України відновила позиції біля Покровська, РФ просунулася під Торецьком. Геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ відновили позиції біля Покровська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіян зупинили під Покровськом, ворог переходить до оборони. Завданням Сил оборони є знищення ворога, наголосив Сергій Цехоцький.

Як повідомлялося раніше, є кілька варіантів, як може розвиватися наступ РФ на Покровськ. У незручному і небезпечному становищі можуть опинитися підрозділи в зоні Карлівка - Невельське - Красногорівка - Зоряни.

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