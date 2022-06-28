Росіяни вдарили по Криворізькій ТЕС, є постраждалий

Ворог вдарив ракетами по Криворізькій ТЕС / ДТЕК

У вівторок, 28 червня, ворожі війська вдарили з артилерії по Криворізькій ТЕС та прилеглих населених пунктах. У результаті атаки постраждала одна особа, йдеться в заяві голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука в Telegram.

За його словами, сьогодні вдень росіяни обстрілювали Криворізький район. Атака була зокрема спрямована на Криворізьку ТЕС. Наразі фахівці встановлюють наслідки обстрілів.

Також росіяни атакували населені пункти Зеленодольськ та Велика Костромка.

"Є один постраждалий чоловік, який отримав осколкові поранення ноги", - розповів Лукашук.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, 18 червня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Над містом піднімалися клуби диму. Перед ракетним обстрілом в Україні була оголошена повітряна тривога. Місцева влада повідомила про наявність руйнувань. В результаті ракетного удару постраждали дві людини.

Також у Генштабі розповіли, що Росії "анонсували" удари по Криворізькій ТЕС. Там стверджують, що Україна нібито планує сама підірвати станцію. Про це заявили в Міноборони РФ.

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