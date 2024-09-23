Росія застосовує нову тактику боїв на фронті: вона в 90% смертельна для окупантів

BILD дізнався про ситуацію з просуванням росіян під Селидове.

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ЗС РФ зазнають величезних втрат у живій силі та техніці / Колаж Главреда: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти

Російські військові використовують у селищі Селидове Донецької області тактику малих груп. Живучість окупантів становить лише 5-10%, йдеться у матеріалі BILD.

У ці штурмові групи входять по 50-100 осіб. Вони збираються в одному місці, а потім разом уже намагаються підійти на околиці селища, закріпитися й атакувати далі.

Щонайменше протягом 2-3 останніх днів росіяни намагаються атакувати ЗСУ по флангах і обійти Селидове з двох боків.

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Співрозмовник BILD в українській армії зазначає, що на день його підрозділ виявляє рух від 100 до 200 російських військових. З них, за його словами, до останнього укріпрайону перед Селидовим доходять 5-10% - усі інші або гинуть, або отримують важкі поранення.

Українські захисники розповіли, що ворог не може взяти їх малими групами, а використання росіянами важкої техніки призводить до її захоплення Силами оборони.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм із телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети і перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Війна в Україні - останні новини

Покровськ у Донецькій області залишається основною ціллю для російських військ. Ворог, імовірно, зайняв міста Гродівка на схід від Покровська та Українськ на південь від міста.

Водночас у північно-східній Харківській області російські війська просунулися на захід від села Піщане. Тепер вони займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл.

Своєю чергою, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що існує загроза, що Сили оборони втратять контроль над Вугледаром і можуть опинитися в оточенні.

"Насправді така проблема має місце бути. Причому не все пов'язано виключно з тим, що ворог має переважаючі сили і засоби. Даються в знаки і деякі прорахунки в організації оборонної операції з боку українських Сил оборони. Це треба визнавати", - зазначив Селезньов.

У ЗСУ не виключають відступу з Курахівського, Вугледарського та Покровського напрямків. Як розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, у бік цієї ділянки росіяни вибудували всю логістику.

Покровськ - що відомо про місто, яке намагається захопити РФ / Інфографіка: Главред

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