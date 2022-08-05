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Росія не зможе напасти на Дніпро, а для атаки на Чернігів у ворога не вистачає сил – Жданов

5 серпня 2022, 22:07

Повторення сценарію 24 лютого в напрямку Чернігова бути не повинно, Україна зміцнила кордон, вважає Олег Жданов.

Жданов, російські військові, російські війська
У Росії немає стільки сил на кордоні, щоб піти в атаку на Чернігов - Жданов / Reuters, Главред

Прямої загрози нападу Росії на Чернігів та Дніпро наразі немає. Кордон на північному напрямку укріплено, і повторення сценарію 24 лютого не повинно статися. Окупанти зрозуміли, що штурмувати українські міста марно – у таких випадках вони стикаються з величезними втратами. Що стосується Дніпра, загарбникам навряд чи вдасться пройти українську оборону і атакувати місто. Однак повністю виключати ризики не можна. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

На своєму YouTube-каналі він розповів про те, що війська Росії наразі не зможуть піти на Чернігів. У окупантів на кордоні немає стільки сил, щоб прорвати українську оборону.

"Вторгнення вже не буде, як 24 лютого, ми вже кордон перетворили на укріплення, і у нас там достатня кількість військ. Тому якщо і буде щось з боку Росії, то тільки провокації", - вважає Жданов.

Крім того, на думку експерта, загарбники вже зрозуміли, що штурмувати міста України безглуздо. У такому випадку вони стикаються з серйозною перешкодою і величезними втратами.

"Росіяни, нарешті, зрозуміли, що штурмувати наші міста марно. Чим довше йде війна, тим сильніше ми зміцнюємо наші міста. Тому штурм будь-якого міста для російських військ стає величезною проблемою і величезною перешкодою і тягне за собою величезні втрати з боку російських військ", - пояснив Жданов.

Також він додав, що на даний момент у окупантів РФ немає жодних шансів піти в наступ на Дніпро.

"Їм треба буде ще пройти величезну відстань через наші укріплені позиції, прорвати фронт, дійти до Дніпра... прямої загрози вторгнення і атаки на Дніпро на сьогоднішній день немає", - додав Жданов і підкреслив, що при цьому загрози, як і раніше, залишаються, і їх не слід виключати.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Війна Росії проти України

У Генеральному штабі ЗСУ раніше повідомили, що РФ перекидає свої військові підрозділи до північно-східних районів Херсонщини. Ворог закинув туди велику кількість військової техніки та зброї. Як вважають в українському командуванні, окупанти можуть піти в наступ в глибину території, щоб спробувати перевести війська України в оборону.

На Донбасі окупанти намагаються атакувати на Донецькому напрямку. Російські війська зосередили свої зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Вони намагаються створити можливості для захоплення Соледара з Бахмутом, щоб відтіснити ЗСУ від західної околиці Донецька.

Військовий експерт Сергій Кузан розповів Главреду про те, що Росії не вдається досягти просування в битві за Донбас. Ворог не може підійти до укріпрайону сил оборони України у Донецькій області. Окупанти зіткнулися з проблемами і на Херсонському напрямку, де успішно контрнаступають ЗСУ. Відтепер РФ перекидає туди війська та відкриває другий фронт.

Інші новини:

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