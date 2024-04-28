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РЛС за 10 млн злетіла в повітря: бійці ГУР завдали потужного удару по окупантах

Олексій Тесля
28 квітня 2024, 18:42
Новітню антидронову РЛС окупантів "Рєпєйнік" розвідники знищили безпілотником.
Реп'ях
Знищено РЛС РФ "Рєпєйнік" / Колаж: Главред, Фото: Wikimedia Commons, скріншот

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України знищили новітню антидронову радіолокаційну станцію окупантів "Рєпєйнік".

"Новітню антидронову РЛС окупантів "Рєпєйнік" розвідники знищили безпілотником. 26 квітня 2024 року військові розвідники виявили та завдали вогневого ураження по апаратному зв'язку та новітній радіолокаційній станції ворога "Рєпєйнік", - ідеться в повідомленні ГУР.

Операцію провели бійці групи "Гуси 9" спільно з підрозділом активних дій ГУР МО України.

відео дня

"Переносну РЛС "Рєпєйнік" росіяни почали постачати у війська тільки у 2022 році. Її вартість становить близько 10 млн рублів або $100 тис.", - наголошується в повідомленні.

Станція служила військам РФ для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 км і на висоті до 5 км.

Дивіться відео - бійці ГУР знищили антидронову РЛС "Рєпєйнік":

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Спецоперації ГУР - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ГУР здійснило потужну кібератаку. Унаслідок атаки ГУР на російську компанію сервіси підприємства в багатьох регіонах Росії перестали працювати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те. що ГУР спалило прямо в Москві вертоліт Ка-32. ГУР Міноборони України знищило вертоліт Ка-32, який росіяни використовували для авіапідтримки своєї армії.

Як повідомлялося раніше, у Росії силовики затримали заступника Шойгу після спецоперації ГУР. У Кремлі прекрасно знали про хабарництво Тимура Іванова, однак це не ставало приводом для його притягнення до відповідальності.

Успішні операції ГУР

На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції.

У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти.

8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

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