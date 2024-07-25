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РФ стягує резерви і готує штурм на півдні: у Bild дізналися напрямок удару

Олексій Тесля
25 липня 2024, 15:21
209
Росіяни готують наступ у Запорізькій області та перекидають війська, пишуть журналісти.
РФ стягує резерви і готує штурм на півдні: у Bild дізналися напрямок удару
ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України

Армія країни-агресора РФ концентрує ресурси в Запорізькій області біля окупованого міста Пологи, щоб наступати звідти на Гуляйполе.

Таке припущення висловив виданню Bild ветеран ЗСУ, який підтримує контакт із бійцями на передовій.

"Росіяни зараз готують наступ у Запорізькій області і перекидають війська в Пологи для удару в напрямку Гуляйполя", - зазначив співрозмовник.

відео дня

За його словами, Гуляйполе є важливим стратегічним і логістичним пунктом для українців.

"Якщо росіяни візьмуть його, Україна опиниться під масованим тиском у Запорізькій області", - попередив ветеран ЗСУ.

Імовірність контрнаступу ЗСУ

За словами джерела видання у військових колах Заходу, незадовго до саміту НАТО у Вашингтоні союзників по альянсу поінформували з Києва про український план мобілізації, який може призвести до "локальних контратак починаючи з осені".

Уточнюється, що вже зараз для цього в ЗСУ формуються нові бригади, проводиться ротація постраждалих частин і компенсуються втрати. На Заході вважають, що військові сили РФ можуть надірватися в найближчі місяці, що може призвести до нового повороту на полі бою. При цьому джерело Bild у Києві повідомило, що зараз "вербування йде повільно".

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Ситуація на Запоріжжі - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ нарощує сили на Запоріжжі: перекидає десятки одиниць військової техніки. Російські окупанти перекинули на Бердянський напрямок техніку з Воронезької області РФ, розповів Петро Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ може готуватися до нового наступу на Запоріжжя. Країна-агресор Росія знімає резерви та підрозділи вздовж узбережжя Азовського моря.

Військовий експерт Владислав Селезньов раніше повідомляв, що російська окупаційна армія нарощує резерви для активізації бойових на півдні Запорізької області.

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