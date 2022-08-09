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РФ не може забезпечити просування в Донецькій області й сконцентрувалася на Півдні - розвідка Британії

9 серпня 2022, 11:04

На ділянках Донбасу, куди Росія намагалася прорватися, її сили за 30 днів не просунулися більш ніж на 3 км. Це набагато менше, ніж РФ планувала.

Розбитий танк РФ
Найуспішнішим напрямком наступу РФ в Донецькій області за останні 30 днів стало Бахмутське / Фото УНІАН

Росія не змогла створити боєздатну бойову піхоту в достатній кількості, щоби забезпечити істотніше просування в Донецькій області. Окупанти зосередили зусилля на зміцненні оборони на Півдні України, але все ж таки продовжували атакувати українські позиції в Донецькій області. Про це йдеться в опублікованому в Twitter у вівторок звіті Міноборони Великої Британії.

Найуспішнішим напрямком наступу РФ в Донецькій області за останні 30 днів стало Бахмутське. Однак навіть тут за цей час Росії вдалося просунутися всього на 10 км.

На інших ділянках Донбасу, куди Росія намагалася прорватися, її сили за 30 днів не просунулися більш ніж на 3 км. Це набагато менше, ніж Росія планувала.

"Попри інтенсивне використання артилерії в цих районах Росія не змогла створити боєздатну бойову піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити істотніше просування вперед", - йдеться у звіті британської розвідки.

РФ не може забезпечити просування в Донецькій області й сконцентрувалася на Півдні - розвідка Британії
Звіт британської розвідки / twitter.com/DefenceHQ

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Як повідомляв Главред, раніше аналітики Інституту вивчення війни припускали, що російські окупанти зосередяться на захопленні Сіверська та Бахмута. Кремль не буде віддавати пріоритет захопленню Слов'янська.

На початку серпня український режисер Олег Сенцов, який захищає країну від російського вторгнення, заявив, що "битва за Донбас добігає кінця, принаймні, її активна фаза".

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