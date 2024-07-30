РФ націлилася на новий плацдарм і пішла на штурм: у ЗСУ назвали напрямок

Противник робив дві штурмові спроби з різних напрямків, підкреслив Дмитро Лиховій.

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Російські окупанти активізувалися на півдні / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська активізували наступальні дії на Гуляйпільському напрямку Запорізької області, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Як підкреслив він в ефірі "Мі - Україна", двічі зафіксували спроби штурмів ЗС РФ на Гуляйпільському напрямку. У наступ ворог ішов одразу з двох різних ділянок фронту.

"Після тривалої паузи відбулися бойові зіткнення на Гуляйпільському напрямку, коли противник робив дві штурмові спроби з різних напрямків. Зокрема, із села Решетилівське наступав у бік Гуляйполя", - зазначив український офіцер.

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За словами речника ОСУВ "Таврія", ворог використовував під час своїх атак баггі та два танки. Один із них вдалося успішно знищити, а успіхів у противника не було. При цьому за добу противник міг залишитися без трьох одиниць техніки, а це свідчить про те, що "Гуляйпільський напрямок активізувався".

"У деяких анонсах говорили, що це може бути великий наступ із формуванням наступального угруповання, але, за даними нашої розвідки, це продовження тактики невеликих штурмових дій, бо загальна кількість російського угруповання в Запорізькій області за кількістю змін не зазнала", - додав Лиховій.

Що таке ОСУВ "Таврія" Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" — об'єднання Сухопутних військ України. Створене під час повномасштабного російського вторгнення на територію України. Командує угрупуванням бригадний генерал Олександр Тарнавський. Бійці цього угрупування військ брали участь в контрнаступі української армії в 2022 році на півдні і в боях на Авдіївському напрямку.

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