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РФ може зібрати 300-тисячний "кулак": розкрито сценарій штурму Харкова

Олексій Тесля
14 квітня 2024, 02:05
Петро Черник прокоментував імовірність нового масованого наступу російських окупантів.
Петро Черник, ЗСУ
Петро Черник спрогнозував розвиток ситуації на полі бою / Колаж: Главред, фото: Армія inform, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Військовий експерт і полковник ЗСУ в запасі Петро Черник прокоментував імовірність нового масованого наступу російських окупантів.

Як підкреслив він в інтерв'ю Каналу 24, на сьогодні серйозного потенціалу, щоб організувати проривні операції, у країни-агресора немає.

"40 кілометрів до Харкова - це армійський корпус. Якби вони мали ці сили і засоби, вони б давно це зробили. Вони після тиску на Авдіївку, діаметр якої 5 - 8 кілометрів, пішли різко вниз. Зараз трохи просуваються, але це кілька сотень метрів. Щоб організувати битву за таке величезне місто як Харків, треба хоча б 150 тисячний корпус", - пояснив експерт.

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Водночас він попередив про те, що не виключена мобілізація ще 300 тисяч окупантів, однак це можливо ближче до осені.

"Якщо буде 300 тисяч, то, на мій погляд, не швидше, ніж на осінь. Швидше навіть вони з їхньою мегацентралізованою системою зробити не зможуть. Є певні закони фізики, мобілізації, бюрократії, наказів, законів, техніки", - додав Черник.

Хто такий Петро Черник

Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Атаки РФ на Харків

Раніше повідомлялося, що РФ збирає ударний "кулак": перетворює місто-мільйонник на "сіру зону". Окупанти РФ мають намір перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення, пише британське видання The Economist.

Як повідомлялося раніше, РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні системи протиповітряної оборони Patriot наразі мають перебувати саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР. Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

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