'Зміна влади в Росії': Гельман розкрив жорсткі наслідки після операції ЗСУ на Курщині

Марат Гельман заявив, що нині дуже хороший момент для початку системних дій, спрямованих на зміну влади у Росії.

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Які наслідки будуть для РФ через ситуацію в Курській області / колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот: відео

За останні роки в Росії - це другий такий гучний прецедент після спроби заколоту Пригожина, а нині операція ЗСУ у Курську. В інтерв'ю Главреду російський політтехнолог, галерист Марат Гельман розповів, наскільки серйозним ударом для режиму Кремля і особисто Путіна стали події в Курській області.

Військовий експерт зазначив, що ситуація із Пригожиним - це, все-таки, інша історія. Тоді був певний ексцес виконавця, а тепер, що дуже важливо, війна прийшла в Росію.

"Коли російська опозиція пояснювала співвітчизникам, що влада - причина зла, війни і всіх проблем, і її треба змінювати, то у відповідь не отримувала жодної позитивної реакції. І ось сьогодні, коли людям стало погано, і вони побачили війну, в якій гинуть люди і втрачають житло, ми отримали можливість бути почутими. З моєї точки зору, події в Курській області - дуже хороший момент для початку системних дій, спрямованих на зміну влади у Росії", - розповів Гельман.

Він також вважає, що у такій ситуації зламати владу зможуть люди, яким не байдуже на себе.

"На жаль, наразі у Росії мало демократів і пасіонаріїв, наприклад, таких, як я. Ми не змогли нічого зробити. Тому в такій ситуації зламати владу зможуть люди, які думають тільки про себе, причому лише в момент, коли зрозуміють, що їхня проблема - це Путін. Сьогодні вони нас чують", - додав Гельман.

Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Дивіться відео, в якому Марат Гельман розповів, чим закінчиться операція в Курській області:

Що відбувається на Курщині

Нагадаємо, що аналітики ISW розкрили деталі, як ЗСУ прорвались вперед на Курщині та знищили мости. Раніше аналітики повідомили, що ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт у Курській області - йдеться про село Борки. Збройні сили України зруйнували також два мости у Курській області.

Стало відомо, що РФ стягує війська до Курська. За кілька кілометрів від Курська росіяни на аеродромі почали накопичувати велику кількість бойових гвинтокрилів. Супутникові знімки оприлюднили у Мережі. Також видно чотири винищувачі.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав головну ціль операції наступу ЗСУ на Курську область. Радник глави ОП переконаний, що переговори з Росією будуть можливими тільки в тому разі, якщо Путін розумітиме, що для нього зросла ціна війни.

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