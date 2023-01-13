Як каже військовий експерт Сергій Грабський, російські стандарти війни були прописані ще в середині минулого століття - і з тих пір не оновлювалися.

Військовий експерт спрогнозував, як вплине зміна командувача на тактику війни ворогів / Колаж фото УНІАН та скріншот з відео

Валерій Герасимов, призначений напередодні російським диктатором Путіним командувачем окупаційних військ в Україні ніяк не змінить тактику ведення ними боїв з ЗСУ. Про це в ефірі телемарафону заявив відомий військовий експерт Сергій Грабський.

"Треба розуміти, що війну планував саме генерал Герасимов, він є "батьком" цієї війни. І тому - як батько може відмовитися від свого сина? А, по-друге, російська армія діє за шаблонами, тобто всі генерали — це гвинтики у військовій машині, які бояться відійти від стандартів", — пояснив він.

Як каже Грабський, дані стандарти були прописані ще в середині XX століття. І російські окупанти дуже активно застосовують їх в Україні.

"Вони можуть використовувати інтуїтивно якісь методики, що дозволяють їм, наприклад, зменшити кількість артилерії, використовувати штурмові групи, що для них є певною новиною, якщо ми говоримо, зокрема, про бойові дії в районі Бахмута і Соледара", - підсумував експерт.

Хто такий Сергій Грабський Сергій Грабський - український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. У період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводом конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО виїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль НАТО "за особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, 11 січня новим командувачем окупаційними військами в Україні призначено начальника Генштабу ЗС РФ Герасимов Валерій. Колишній командувач Об'єднаним угрупуванням військ Сергій Суровікін призначений його заступником.

Раніше стало відомо, що після удару ЗСУ по базі мобілізованих російських окупантів у тимчасово окупованій Макіївці від російського диктатора Володимира Путіна відкрито зажадали розправи над керівництвом так званої "спеціальної військової операції", в тому числі і над Сергієм Суровікіним.

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