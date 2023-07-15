ЗСУ наступають повільніше, але з меншими втратами: Україна змінила тактику - NYT

Рівень втрат військової техніки ЗСУ знизився до 10%, армія України зосередилася на вимотуванні російських окупантів, пишуть американські журналісти.

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ЗСУ змінили тактику контрнаступу через серйозні "оборонні" редути окупантів Росії - NYT / Колаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Окупаційні війська агресора Росії протягом багатьох місяців встигли зміцнитися на захоплених територіях. Україна на ранніх етапах контрнаступу зазнала серйозних втрат і вирішила змінити тактику наступальної операції. Тепер ЗСУ вимотують війська РФ артилерією і ракетами великої дальності. Рівень втрат знизився, але і наступ сповільнилося.

Журналісти The New York Times у своєму матеріалі пишуть, що у ворожих військ Росії було багато місяців для того, щоб спорудити оборону. По всій лінії фронту окупанти облаштували мінні поля, танкові пастки та окопали війська. У повітрі постійно літають російські БПЛА-розвідники і ударні вертольоти.

В умовах потужних укріплень противника, пише видання, не дивно те, що Україна на ранніх етапах літнього контрнаступу зазнала серйозних втрат. У NYT стверджують, що за перші 2 тижні кампанії було пошкоджено або знищено до 20% відправленої на фронт техніки. В тому числі, танки і БТРи, якими ЗСУ збиралися вибивати окупантів із захоплених територій.

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Крім того, на думку журналістів, тепер армія України зосередилася більше на вимотуванні окупантів артилерією і ракетами великої дальності. Рівень втрат техніки знизився до 10%, проте темпи наступальної операції теж стали нижчими.

Також американські журналісти підкреслили, що, за їхніми даними, ЗСУ подолали тільки 8 з необхідних 96 кілометрів, щоб вийти до моря на півдні і розбити угруповання російських окупантів на дві частини.

Контрнаступ ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ наступають і просуваються на Бахмутському напрямку. Воїни закріпилися на звільнених від російських окупантів територіях і продовжують свою контрнаступальну операцію.

У Генштабі повідомили, що ЗСУ просунулися і закріпилися на нових рубежах на Бердянському напрямку. Військові встановили контроль над локаціями, які відбили в окупантів Росії.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський сказав, що Україна отримала від США касетні боєприпаси. Однак на полі бою проти військ РФ їх ще не застосовували. Коли армія задіє такі боєприпаси, вона отримає перевагу над російськими загарбниками.

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