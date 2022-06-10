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Окупанти атакують Сєвєродонецьк і готують штурм Слов'янська - Генштаб ЗСУ

10 червня 2022, 19:27

Рашисти намагаються створити умови для блокування українських підрозділів.

ВСУ
ВСУ / Макс Левін

Російські окупанти продовжують штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк Луганської області та створення умов для блокування українських підрозділів, бої на даний час тривають.

Як повідомили в оперативному зведенні, опублікованому на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook, підрозділи окупантів також ведуть підготовку до відновлення наступу на Слов'янськ Донецької області.

Противник обстрілював з артилерії райони міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Золоте та Гірське, с.Устинівка, смт Тошківка Луганської області, сіл Долина, Красна Поляна, Нова Дмитрівка Донецької області, Грушеваха та Дібровне Харківської області, йдеться у зведенні.

На харківському напрямку окупанти обстріляли з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню українські підрозділи в районах м.Харків, сіл Кринична, Гусарівка, Байрак та Чепіль.

На Бахмутському напрямку ворожа вогнева активність фіксувалася неподалік Нью-Йорка, Золотого, Врубівки, Комишувахи, Берестового та Луганського. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних дій не вели, але обстріляли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Авдіївки, Тоненького, Невельського, Мар'їнки, Оріхова, Опитного та Новобахмутівки.

Ворог завдав авіаційних ударів в районі Мар'їнки та Красногорівки та удари з вертольотів поблизу Новобахмутівки та Олександрополя. На Новопавлівському напрямку противник посилив угруповання своїх військ.

На Лиманському напрямку ворог активних бойових дій не вів і продовжує закріплюватися в районі окупованого Святогірська, здійснив обстріл неподалік від Дронівки та Серебрянки.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню,

ворог проводив наступальні штурмові дії, зазнав втрат і був змушений відвести свої підрозділи на відновлення.

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