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П'яна вихователька та голодні діти: скандал у дитячому садку на Рівненщині

28 января 2022, 23:14

У відділі освіти вже проводяться службові розслідування.

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Завідуюча спала на робочому місці / скріншот

На Рівненщині в дитячому садку "Джерельце" спалахнув скандал. Батьки застали на робочому місці п'яних завідуючу і помічницю виховательки.

Жінки спали, поки трирічні малюки сиділи без нагляду і на голодний шлунок. Завідуюча, в свою чергу, запевняє, що в той день у неї погіршилося самопочуття і вона прилягла в кабінеті. Також вона стверджує, що була одна в приміщенні, а помічницю (свою сестру) відправила додому.

Як йдеться у сюжеті ТСН.19: 30, батьки відобразили інцидент на відео і розмістили в Інтернеті. Хоча говорити готові тільки анонімно через те, що це єдиний садок у селі.

За словами однієї з мами, це все сталося, коли батьки прийшли забирати малюків. Діти відразу поскаржилися їм, що голодні, так як їли тільки смажене яйце. Після цих слів батьки пішли дивитися, доглядав чи хто-небудь за їхніми дітьми і побачили сплячу в кабінеті завідуючу.

"Ми підійшли до неї, почали її будити. Він її несло реально алкоголем. Коли приїхала швидка, її запитали: що вживали? Вона сказала: коньяк. Запитали, скільки. Сказала, дві пляшки. Я це чула своїми вухами", - розповіла мама дошкільника.

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Тим часом, в селі не вірять, що завідуюча могла бути п'яною на робочому місці.

Заступник керівника Рівненського Центру екстреної медичної допомоги Олег Ушкевич повідомив, що у жінки після обстеження артеріальний тиск і частота серцевих скорочень були в нормі. Єдине - було гостре харчове отруєння.

У відділі освіти за зверненням батьків вже проводяться службові розслідування. Завідуюча спочатку пішла на лікарняний, а потім написала заяву на звільнення.

Нагадаємо, в Києві зростуть ціни на дитяче харчування в школах, а також у дитсадках.

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