Зруйновані стіни та перекриття: під Києвом вибухнув дитячий садок

Дитячий садок в селі Кодаки / Нацполіція

У Київській області у вівторок, 26 жовтня, в селі Кодаки стався вибух у приміщенні харчоблоку, суміжному з котельні, на території дитячого навчального закладу "Вербиченька".

Як повідомляє пресслужба ДСНС, вибух зруйнував стіни харчоблоку та перекриття.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Подальшого загоряння вибух не викликав, але будівля дитсадка отримала значні пошкодження.

"Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що сьогодні працівники газового господарства зняли пломби на газових лічильниках і почали опалювати приміщення садка газом", - повідомляє пресслужба поліції області.

Зазначається, що ніхто не постраждав, проте приміщення садочка отримало значні пошкодження.

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"По даній події буде призначено низку експертиз для встановлення всіх причин і обставин, що призвели до розгерметизації газової труби", - додає пресслужба.

Причину вибуху в приміщенні котельні та харчоблоку встановлюють працівники АТ "Київоблгаз".

Раніше повідомляли, що поблизу Білої Церкви стався надзвичайний інцидент. Вибухнув цукровий завод, розташований в селі Гребінки.

Як повідомили в главку поліції, НП сталася близько 16:00. В результаті парового вибуху, про який копам повідав фельдшер "швидкої" допомоги, постраждали 5 осіб.