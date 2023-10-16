Путін наказав захопити українське місто: генерал-розвідник назвав мету окупантів

Володимир Путін хоче створити вигідні для себе умови для переговорів, вважає Микола Маломуж.

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Микола Маломуж розповів про відбиття ударів РФ / Колаж: Главред, фото: 36 ОБМП, Главред

Диктатор Володимир Путін не має ресурсів затягувати війну і хоче закінчити її до 2025 року, тому посиленням атак на Авдіївському і Куп'янському напрямках створює передумови для висунення нових умов, заявив генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Як підкреслив він в ефірі телеканалу FREEДОМ, російська армія стоїть перед реальною загрозою втрати Бахмута, тому Путін поставив перед окупантами завдання наступати, зокрема, з метою захоплення Авдіївки.

"Поставлено завдання захопити Авдіївку і далі рухатися клином по Донецькій області", — вважає генерал армії.

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На його думку, тим самим Путін хоче продемонструвати потенціал армії РФ і створити вигідні для себе умови для переговорів.

У той же час співрозмовник каже, що Путін далеко не заглядає і до 2025 року думає все завершити і фактично створити військовий пояс контролю з окупованими територіями України, тому що ресурсів для тривалої війни і створення ударних армій в найближчі роки президент РФ не має.

"І не матиме, тому що Росія поступово деградує. Санкції, військове виснаження, великі втрати б'ють і по російській економіці, і по стану суспільства", — додав Маломуж.

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося, що РФ стягнула резерви і націлилася на захоплення великого міста України. Російські окупанти ціною численних втрат намагаються оточити Авдіївку Донецької області, проте підрозділи Збройних сил України дають гідну відсіч росіянам, заявив генерал армії, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що штурм Авдіївки захлинається: РФ видихається і втрачає сили. Лише за минулу добу окупанти здійснили 18 ударів по Авдіївці, повідомив Віталій Барабаш.

Раніше представник Сил оборони України Олександр Штупун сказав, що у окупантів великі втрати під Авдіївкою. За кілька діб боїв росіяни втратили понад 3 тисячі своїх військових.

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