У Путіна згадали про "демілітаризацію" України та висловилися щодо переговорів

Дмитро Пєсков прокоментував слова Володимира Путіна про якнайшвидше завершення війни проти України.

Дмитро Пєсков / Фото УНІАН

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що під недавньою заявою Володимира Путіна про нібито бажання якнайшвидше завершити війну в Україні малися на увазі не переговори, а досягнення цілей РФ у війні проти України.

"Ніяких попередніх контактів з цього (переговорів - ред.) немає. Зрозуміло, будь-який конфлікт завершується за столом переговорів. Йдеться, перш за все, про якнайшвидше завершення "СВО" (війни проти України - ред.) шляхом досягнення тих цілей, які РФ перед собою ставить", - цитують його пропагандисти РФ.

При цьому він заявив, що РФ нібито "істотно просунулася" на шляху демілітаризації, яку називали однією з цілей війни проти України.

Відповідаючи на питання, чи можна вважати виконаною одну з цілей спецоперації, а саме, демілітаризацію України, виходячи з виступу президента Володимира Путіна, Пєсков відповів: "Можна констатувати, що тут суттєве просування на шляху демілітаризації".

Нагадаємо, раніше Путін вперше назвав війною російське вторгнення, яке раніше він іменував "спеціальною військовою операцією".

Водночас він не забув звинуватити у початку війни Україну.

"Війна була розпочата не нами, а в 2014 році після "державного перевороту" в Україні. Вона була розпочата українською тоді владою, яка прийшла в коридори цієї влади за допомогою "держперевороту" для придушення волевиявлення людей, що жили на Донбасі", — сказав Путін.

Нагадаємо, раніше Путін сказав, що розв'язана Росією війна проти України може затягнутися. Захоплення окупантами тільки деяких українських територій він вважав, мовляв,"значущим результатом".

Також Путін зізнався, що вже 150 тисяч мобілізованих росіян відправили на фронт воювати проти ЗСУ в лавах загарбників.

За його словами, з них 77 тисяч вже перебувають у бойових підрозділах, решта, мовляв, "на других-третіх рубежах" або нібито "проходять підготовку".

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