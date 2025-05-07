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Путін "накрякав": у Мережі дізналися про ліквідацію ЗСУ комдива "елітних" військ РФ

Олексій Тесля
7 травня 2025, 02:50
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Володимир Путін призначив Абдулазіза Шихабідова командиром дивізії в березні 2025 року.
Шихабидов
Абдулазіза Шихабідова ліквідували / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • Ліквідовано командира 76-ї дивізії ВДВ РФ Абдулазіза Шихабідова
  • Полковник РФ брав активну участь у повномасштабній війні проти України

В Україні ліквідували командира 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії ВДВ армії країни-агресора РФ полковника Абдулазіза Шихабідова, який брав участь у захопленні українського селища Буча в Київській області.

Після його знищення тіло окупанта РФ було поховано на Троєкуровському кладовищі в Москві, повідомляє Агентство.

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Зазначається, що диктатор РФ Володимир Путін призначив Шихабідова командиром дивізії в березні 2025 року. Незважаючи на те, що офіційного підтвердження його знищення в Україні немає, російські пропагандистські джерела повідомляють про його поховання на Троєкуровському кладовищі.

Уточнюється, що в ліцеї №13 міста Каспійськ було відкрито пам'ятний куточок на честь Шихабідова, де розміщено його фотографії та матеріали про його "бойовий шлях". У Буйнакській середній школі-інтернаті №3 відбулися заходи для учнів 7-9 класів, присвячені його пам'яті. Школярі прикрашали кабінет фотографіями військового і "георгіївською стрічкою", провели хвилину мовчання і запалили "свічки пам'яті".

Що відомо про злочини російських десантників в Україні

Також підкреслюється, що Шихабідов брав активну участь у повномасштабній війні проти України. У 2022 році він очолював 51-й парашутно-десантний полк, який діяв у районах Бучі та Ірпеня - місцях, що стали символами військових злочинів армії РФ.

76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія ВДВ, яку він згодом очолив, бере участь у бойових діях в Україні з 2014 року і широко відома як "псковська". Особовий склад з'єднання був задіяний в анексії Криму та збройному конфлікті на Донбасі.

До цього Шихабідов був задіяний у військових операціях у Південній Осетії та Сирії. Він був нагороджений кількома державними орденами і медалями, зокрема Орденом Мужності, Орденом Суворова і медалями "За відвагу" і "За заслуги перед Вітчизною" I і II ступеня.

Додамо, що раніше Путін хвалив 76-ту десантно-штурмову дивізію РФ під командуванням Шихабідова за військові злочини в Україні. Диктатор РФ попросив главу району Оренбурзької області Нурсултана Муссагалєєва, який брав участь у вторгненні в складі 76-ї дивізії, передати окупантам РФ "найкращі побажання", повідомляли російські пропагандисти.

Нагадаємо, у мережі розповіли про ліквідацію генерала РФ під час удару по аеродрому "Бельбек" у Криму. За даними російських пабліків, ліквідовано 10 російських військовослужбовців, серед них - російський генерал Олександр Татаренко.

Раніше повідомлялося про те, що на сході було знищено "елітні" війська РФ разом із комбатом. Під час боїв у районі Часового Яру в Донецькій області було ліквідовано командира батальйону РФ.

Як повідомляв Главред, під Курськом задвухсотили командира спецназу "Ахмата". Командира спецназу "Ахмат" вистежували ще з Льгова Курської області.

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