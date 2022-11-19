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Ховався від війни, але не сховався від п'яного водія: на Київщині загинув 12-річний хлопчик з Херсона

19 листопада 2022, 08:37

Сім'я загиблого - вимушені переселенці з Херсона. На Київщину вони з 8 дітьми переїхали всього місяць тому.

На Київщині збили 12-річну дитину
На Київщині загинув 12-річний хлопчик з Херсона / t.me/andrii_nebytov

На Білоцерківщині у Київській області 18 листопада у ДТП загинула 12-річна дитина. За попередніми даними, хлопчика збив 57-річний водій легковика, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов. Смертельна ДТП сталася близько 17: 00 у Брилівці.

"Хлопчик пішов купити їжу, повертався додому по узбіччю, не дійшов до будинку всього 100 метрів... 57-річний водій легковика збив дитину на смерть", – розповів він.

Підозрюваного затримали. Сім'я загиблого - вимушені переселенці з Херсона. На Київщину вони з 8 дітьми переїхали всього місяць тому.

"Закликаю водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. Батьків же прошу подбати про безпеку дітей і їх видимості на дорозі в темний час доби", – додав Нєбитов.

Раніше ми розповідали, що на Буковині попрощалися потрапила в аварію сім'єю військового. Боєць повертався на фронт після декількох днів відпустки, його проводжали дружина і двоє дітей. На трасі в їх легковик влетів бус, водій якого порушив правила. З чотирьох членів сім'ї ніхто не вижив.

Також повідомлялося, що російські окупаційні війська продовжують вчиняти звірства проти мирного населення України. Так, загарбники обстріляли автомобіль з жителями Олешок у Херсонській області. Від ворожих куль загинув дорослий чоловік та 14-річний хлопець, а 5-річна дитина отримала осколкове поранення.

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Автор: Сергій Кущ
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