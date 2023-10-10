Днями стало відомо про те, що помер актор, уродженець Луганська Михайло Голубович.
Він прославився ролями у фільмах "Пропала грамота", "Дума про Тараса Бульбу", "Дорога на Січ", "Козаки йдуть" та іншими. А також він прославився тим, що став на бік колаборантів і отримав орден з рук терориста Путіна, який довгі роки тероризує Україну.
Тоді диктатор присвоїв колаборанту звання "Заслужений діяч мистецтв Російської Федерації".
За інформацією "Обозреватель", уродженець Черкаської області у 2014 році жив у Луганську, де очолював Луганський академічний український музично драматичний театр.
Після того, як Росія окупувала українські території, Голубович продовжив працювати на благо окупаційної "влади" і прославляти країну-агресора. Про смерть народного артиста Української РСР повідомили місцеві ЗМІ.
Раньше померла мама Кузьми Скрябіна Ольга Михайлівна. Їй було 76 років. Жінка, яка виховала українську музичну легенду, пережила сина на 8 років.
Також стало відомо, що у віці 61 року помер відомий український модельєр Петро Сорокін. Він був засновником і власником однойменного бренду, який спеціалізувався на створенні жіночого одягу.
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