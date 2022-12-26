Прорив можливий: ЗСУ можуть піти в наступ, попри лінію оборони РФ - FT

Сильні оборонні позиції РФ знижують шанси на успіх українського зимового контрнаступу.

Українські військові можуть почати зимовий контрнаступ / 93-тя ОМБр Холодний Яр, УНІАН

У Збройних сил України залишаються високі шанси на те, що вони зможуть продовжити зимовий контрнаступ незважаючи на те, що окупанти РФ вибудовують оборонні лінії.

Як нагадує Financial Times, командувач російськими окупантами Сергій Суровікін посилив фронт новобранцями чисельністю близько 300 тисяч солдатів, а також організував "успішний відступ" з Херсона.

"Ці сильні оборонні позиції зменшують шанси на успіх українського зимового контрнаступу, який переріже сухопутний міст, що проходить уздовж узбережжя Азовського моря і з'єднує Росію з Кримом, хоча прорив все ще розглядається західними військовими аналітиками як можливий", - йдеться в матеріалі.

При цьому уточнюється, що з посиланням на західного радника з питань оборони - бойовий дух і рішучість українських захисників все ще незрівнянно вище, ніж у росіян.

Журналісти також пишуть, що українські військові зазнають високих втрат, а деякі підрозділи "страждають від сильної втоми, і їм потрібно більше зброї і боєприпасів".

Крім того, наводиться думка колишнього бригадного генерала британської армії Бена Баррі про те, що російські танки, безпілотники і велика кількість людей "нічого не варті, якщо розвідка, керівництво – неадекватні".

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти спробують знову піти у великий наступ у період з середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року. Загарбники спробують досягти хоч якихось результатів на фронті, щоб потім показати їх російському диктатору Володимиру Путіну до "річниці" початку війни.

Нагадаємо, представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти намагаються за всяку ціну захопити нові території. На сході ворог поміняв тактику і хоче прорвати лінію оборони українських захисників.

Раніше Столтенберг заявив про те, що Росія намагається "заморозити, як мінімум, на короткий час" ситуацію, що склалася на театрі військових дій війни проти України.

На його думку, окупанти планують тим самим відновити свої сили і почати новий наступ навесні наступного року.

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