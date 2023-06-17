"Пробили дно": у МЗС поставили на місце TF1 за сюжет з лігва окупантів РФ

За словами Олега Ніколенка, французькі журналісти пробили нове дно журналістики.

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У МЗС прокоментували скандальний сюжет TF1 / УНІАН, скріншот

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував сюжет французького телеканалу TF1 з позицій російських окупантів в Україні.

За його словами, французькі журналісти пробили нове дно журналістики. Про це представник МЗС написав у своєму Twitter.

"Репортаж TF1Info про те, що російські війська планують знищити ще більше міст на окупованих територіях України, пробиває нове дно журналістики", – написав Ніколенко.

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Він підкреслив, що цим репортажем французькі журналісти просувають наратив про "могутність російської армії", чим оскверняють пам'ять тих, кого ця армія вбила.

Також представник українського МЗС додав, що журналісти потрапили на окуповані території України незаконним способом.

Пост Олега Ніколенка / Twitter / OlegNikolenko_

Скандал із сюжетом TF1

Нагадаємо, провідний французький телеканал TF1 зняв сюжет з позицій російських окупантів в Україні без згадки про агресію РФ.

Відзначимо, що в сюжеті показали російських окупантів на захопленій території України.

Додамо, що автори сюжету не спромоглися згадати, що РФ є окупантом. При цьому окупанти РФ довезли французького журналіста до розташування, провели екскурсію по бліндажу, розповіли як готувалися до наступу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше YouTube почав процедуру негайної блокування каналів, які належать державним медіа Росії.

"YouTube починає негайне блокування каналів російських державних медіа по всьому світу", - написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своєму каналі в Telegram.

До того YouTube ввів блокування для акаунтів, прямо пов'язаних з терористичними угрупованнями" ДНР "і"ЛНР". У всіх випадках / епізодах блокування сказано, що канали заблокували"за порушення правил спільноти".

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