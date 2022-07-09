"Прильоти" в передмісті: у Кривому Розі лунають потужні вибухи

У місті лунають потужні вибухи, жителів просять залишатися в укриттях.
У суботу ввечері, 9 липня, у Кривому Розі лунають потужні вибухи, відомо про "приліт" у передмісті, повідомляє Суспільне Дніпро.
За інформацією ЗМІ, в місті чутно вибухи, а мешканців міста просять залишатися в укриттях.
Як уточнив начальник місцевої військової адміністрації Олександр Вілкул, зафіксовано приліт в районі Радушного.
"Автотранспорту й населенню повністю обмежити пересування. Наслідки наразі ще уточнюються", - додав він.
Втрати окупантів на фронті
Нагадаємо, раніше була інформація про те, що армія окупантів зазнала величезних втрат на півдні після контратаки української армії. Відповідно, російські агресори змушені були відступити і їм довелося зайняти оборону на дуже невигідних рубежах в районі села Костромка.
Голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж переконаний, що вже в серпні ЗСУ почнуть звільняти Херсон.
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