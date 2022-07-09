"Прильоти" в передмісті: у Кривому Розі лунають потужні вибухи

У Кривому Розі лунають потужні вибухи / фото Дзеркало тижня

У суботу ввечері, 9 липня, у Кривому Розі лунають потужні вибухи, відомо про "приліт" у передмісті, повідомляє Суспільне Дніпро.

За інформацією ЗМІ, в місті чутно вибухи, а мешканців міста просять залишатися в укриттях.

Як уточнив начальник місцевої військової адміністрації Олександр Вілкул, зафіксовано приліт в районі Радушного.

"Автотранспорту й населенню повністю обмежити пересування. Наслідки наразі ще уточнюються", - додав він.

Втрати окупантів на фронті

Нагадаємо, раніше була інформація про те, що армія окупантів зазнала величезних втрат на півдні після контратаки української армії. Відповідно, російські агресори змушені були відступити і їм довелося зайняти оборону на дуже невигідних рубежах в районі села Костромка.

Голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж переконаний, що вже в серпні ЗСУ почнуть звільняти Херсон.

Дивіться Новини Донбасу онлайн

Читайте також: