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В окупованих Донецьку і Шахтарську лунають вибухи: палають склади боєприпасів

8 липня 2022, 07:59

Боєприпаси окупантів детонують досі.

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В окупованих Донецьку і Шахтарську лунають вибухи / скріншот

На окупованій частині Донбасу в ніч на 8 липня почали лунати вибухи. Жителі Донецька і Шахтарська повідомляють відразу про декілька пожеж у своїх містах.

Поки невідомо, що саме там відбувається. Приблизно о 03:20 окупаційна "влада" Шахтарська включила сирену повітряної тривоги. А вже через пів години почалася евакуація, пишуть в мережі.

Жителі Шахтарська пишуть в соцмережах, що почали лунати вибухи після 2 години ночі. За їх словами, є "прильоти" у військові склади окупантів.

На оприлюднених відео видно масштабну пожежу і вибухи, які продовжують лунати. Також іноді видно сильні спалахи, що підтверджують слова про вибухи боєприпасів.

Вибухи в Донецьку

Що стосується Донецька, то там почали лунати вибухи орієнтовно в той же час. Повідомляють про "прильоти" в Будьонівському та Ленінському районах.

Нагадаємо, 7 липня в Херсонській області було знищено російський склад боєприпасів. За останні дев'ять днів далекобійна артилерія Збройних сил України знищила вже 11 ворожих баз та складів.

читайте такожЗСУ знищили чотири військові склади РФ з паливом та боєприпасами на Миколаївщині та ХерсонщиніПісля отримання Західної зброї значно збільшилася кількість вибухів на окупованій території. Вибухи відбувалися на окупованих частинах п'яти областей: Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

Також ми повідомляли, що пізно вночі 4 липня в окупованому місті Сніжне Донецької області прогриміли вибухи. За словами місцевих жителів, там горів і детонував склад з боєприпасами окупаційної російської армії.

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