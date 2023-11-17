800 ракет у РФ - загроза, але паніки не треба, енергосистема вистоїть - Укренерго

Енергетична система України витримає будь-які атаки з боку держави-агресора Росії, проте слід готуватися до будь-яких складнощів. Ризики є, оскільки 800 ракет – серйозна загроза, але панікувати не треба. Про це заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.
Під час брифінгу в Media Center Ukraine він розповів про те, що ризики у зв'язку з накопиченими росіянами запасами ракет є, проте панікувати не слід.
"Ризики є, 800 ракет (які накопичив ворог) - це чималий ресурс для того, щоб щось пошкодити у нашій енергосистемі. Але точно не треба панікувати", - сказав Кудрицький.відео дня
Він додав, що потрібно готуватися до будь-яких складнощів, а Україна витримає атаки ворога і увійде у весну з функціонуючою енергетичною системою.
"Але енергосистема України витримає будь-які атаки з боку ворога і у весну увійдемо з працюючою енергосистемою, і думаю, що всі будемо зі світлом теж", - підкреслив Володимир Кудрицький.
Що чекає на Україну взимку
Росія готує масовані ракетні удари по Україні, вважає президент Володимир Зеленський. За його словами, ворог накопичує ракети і будує плани з нанесення ударів по критичних об'єктах взимку.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше попереджав, що про можливі атаки Росії по інфраструктурі України взимку. Як стверджує чиновник, окупанти готують ракети, а на українців чекає непроста зима.
Ворог зібрав понад 800 ракет для ударів по енергетиці взимку, сказали в Головному управлінні Міноборони України. Таку кількість ракет російські війська накопичили у захопленому Криму.
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