У Росії почали тестувати 'чебурнет': стався колапс з усім зв'язком

Впровадити систему "нового" інтернету "за паспортом" хотіли до президентських "виборів" у Росії.

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У РФ тестують "суверенний" інтернет / Колаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, ASTRA

Увечері 30 січня у більшості російських регіонів зник інтернет, почалися перебої зі стільниковим зв'язком і відмовляли банківські додатки.

Про труднощі з доступом до мережі писала, зокрема, російська ASTRA. На проблеми скаржилися клієнти "Мегафона", "Білайну", МТС, "Ростелекома". У деяких користувачів не відкривалися багато сайтів у зоні Ru, зокрема "Яндекс" або "Mail.Ru".

Збій у доменній зоні .RU був пов'язаний із технічною проблемою у глобальної інфраструктури надбудови над системою доменних імен, призначеної для підвищення безпеки DNSSEC, писало пропагандистське агентство "ТАСС".

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Причина - тестування "чебурнету"

Як пише наближений до російських спецслужб Телеграм-канал "Кремлівська табакерка", перебої з російською мережею були пов'язані з тестуванням "суверенного інтернету", який передбачатиме доступ до інтернету за паспортом.

За словами співрозмовника пропагандистів у Роскомнагляді, "щось пішло не так", а що - російські "фахівці" не розуміють.

"Усе планували не так, жодних проблем з інтернетом не очікувалося", - цитує Телеграм своє джерело.

У Роскомнагляді зазначили, що тестування "суверенного" інтернету, "який дозволив би очистити російський онлайн-простір", ретельно готувалося. Але "не вдалося все передбачити".

Впровадити "чебурнет" хотіли нібито до "президентських виборів" Путіна в Росії.

Перебої з мережею в Росії - останні новини

30 січня 2024 року внаслідок кібератаки "ліг" сервер Міністерства оборони держави-агресора Росії, який використовувався для спецзв'язку. Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджено ФСБ РФ як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації.

Ще раніше в Росії "впала" Федеральна податкова служба внаслідок кібератаки. Українські хакери змогли отримати доступ до одного з важливих і добре захищених центральних серверів.

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