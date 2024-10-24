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Загинули молоді хлопці: армія РФ цинічно вдарила по відділенню пошти - деталі

Маріна Фурман
24 жовтня 2024, 21:43
1133
На місці удару триває пошукова операція, рятувальники ДСНС гасять пожежу.
Обстрел
РФ вкотре завдала цинічного удару / Колаж: Главред, фото Донецька обласна прокуратура

У четвер, 24 жовтня, окупаційна російська армія завдала удару по відділенню "Нової пошти" в селищі Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області. Двоє людей загинули. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру близько 16:30.

"Мішенню для ворога став об’єкт цивільної інфраструктури — одне з місцевих поштових відділень. Внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник та ще один чоловік 21 року отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям", — йдеться у повідомленні.

відео дня

Також чоловік 37 років був доставлений до медичного закладу з мінно-вибуховою травмою. Йому надається кваліфікована допомога.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підтвердив цинічний удар окупантів.

"Росіяни знову завдали удару цілеспрямовано по цивільному об’єкту — відділенню "Нової пошти", пошкодили також адмінбудівлі. На місці удару триває пошуково-рятувальна операція, службовці ДСНС гасять пожежу", — повідомив він.

У прокуратурі уточнюють, що тип зброї, якою РФ завдала удару, наразі встановлюють. Розбір завалів та рятувальні роботи тривають, остаточна кількість постраждалих встановлюються.

  • Обстріл Донеччини
    Обстріл Донеччини фото: Донецька обласна прокуратура
  • Обстріл Донеччини
    Обстріл Донеччини фото: Донецька обласна прокуратура
  • Обстріл Донеччини
    Обстріл Донеччини фото: Донецька обласна прокуратура
  • Обстріл Донеччини
    Обстріл Донеччини фото: Донецька обласна прокуратура

Хто такий Вадим Філашкін?

Вадим Філашкін — український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

Ракетний удар по Україні - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 24 жовтня російські окупанти атакували Київ ударними дронами - це була чотирнадцята повітряна атака російських збройних сил на столицю з початку жовтня. Усі ворожі безпілотники були знешкоджені силами ППО.

22 жовтня, мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що російські окупанти завдали масштабних ударів керованими авіабомбами по Харкову. На місці одного з ударів - зафіксовано пожежу.

Начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко інформував, що країна-агресорка Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами". Черговий удар стався приблизно опівночі 22 жовтня. Зокрема, ворожі дрони-камікадзе летіли на Суми, там пролунали вибухи. Було відомо про влучання в житлові будинки.

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