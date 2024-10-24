Загинули молоді хлопці: армія РФ цинічно вдарила по відділенню пошти - деталі

У четвер, 24 жовтня, окупаційна російська армія завдала удару по відділенню "Нової пошти" в селищі Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області. Двоє людей загинули. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.
Російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру близько 16:30.
"Мішенню для ворога став об’єкт цивільної інфраструктури — одне з місцевих поштових відділень. Внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник та ще один чоловік 21 року отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям", — йдеться у повідомленні.відео дня
Також чоловік 37 років був доставлений до медичного закладу з мінно-вибуховою травмою. Йому надається кваліфікована допомога.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підтвердив цинічний удар окупантів.
"Росіяни знову завдали удару цілеспрямовано по цивільному об’єкту — відділенню "Нової пошти", пошкодили також адмінбудівлі. На місці удару триває пошуково-рятувальна операція, службовці ДСНС гасять пожежу", — повідомив він.
У прокуратурі уточнюють, що тип зброї, якою РФ завдала удару, наразі встановлюють. Розбір завалів та рятувальні роботи тривають, остаточна кількість постраждалих встановлюються.
Хто такий Вадим Філашкін?
Вадим Філашкін — український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.
Ракетний удар по Україні - останні новини
Нагадаємо, у ніч на 24 жовтня російські окупанти атакували Київ ударними дронами - це була чотирнадцята повітряна атака російських збройних сил на столицю з початку жовтня. Усі ворожі безпілотники були знешкоджені силами ППО.
22 жовтня, мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що російські окупанти завдали масштабних ударів керованими авіабомбами по Харкову. На місці одного з ударів - зафіксовано пожежу.
Начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко інформував, що країна-агресорка Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами". Черговий удар стався приблизно опівночі 22 жовтня. Зокрема, ворожі дрони-камікадзе летіли на Суми, там пролунали вибухи. Було відомо про влучання в житлові будинки.
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